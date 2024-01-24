24 saatte 24 asker kaybetti: İsrail şokta

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İsrail ordusu, 7 Ekim’de başlayan Gazze Savaşı’nda önceki gün tek seferde en büyük kaybı verdi. Ordu, Gazze’nin merkezindeki Magazi mülteci kampında, kontrollü yıkım için iki binaya mayın döşendiği sırada, Hamas üyelerinin el bombası atması sonucu patlayıcıların tetiklendiğini ve binaların çöktüğünü açıkladı. Olayda 21 asker öldü. Ayrıca şeridin güneyinde gerçekleşen Hamas saldırısında 3 asker daha öldü. 24 askerin kaybı, İsrail’de şok etkisi yarattı.

PATLAYICILAR TETİKLENDİ

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Magazi kampında faaliyet gösteren birliklerin, iki binaya Hamas altyapısını yok etmek için patlayıcı yerleştirdiklerini açıkladı. Bu sırada Hamas üyeleri, binanın dışındaki İsrail tankına roket attı. Roketin binaların içerisindeki patlayıcıları tetiklemesiyle büyük bir patlama yaşandı, binalar içerisinde çok sayıda askerin bulunduğu sırada çöktü. Ölen 21 askerin de Gazze savaşı nedeniyle göreve çağrılan yedek askerler olduğu belirtildi. Ordu, daha önce de güney Gazze’de Hamas saldırısı sonucu 3 askerin öldüğü duyurmuştu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “saldırıların başlamasından bu yana en zor günlerden birini yaşadıklarını” ve 21 askerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayı “ağır bir darbe” olarak nitelendiren Savunma Bakanı Yoav Gallant da “Ölen askerlerimiz savaş hedeflerine ulaşmak için bir zorunluluktur” açıklamasında bulundu. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ise yaşananların “savaşın devam etmesi gerektiğinin açık bir göstergesi olduğunu” söyledi.

“ANTİPERSONEL FÜZESİ İLE VURDUK”

Öte yandan Kassam Tugayları’ndan konuya ilişkin yazılı açıklama geldi. Açıklamada, “Megazi Kampı’nın doğusunda, İsrail güçlerinin bulunduğu bir ev antipersonel füzesi ile hedef alındı. Füze saldırısı sonucu evin içinde bulunan cephane de patladı ve ev havaya uçuruldu. Aynı zamanda İsrail güçlerine ait bir tank da 105 milimetrelik Yasin tanksavar roketleriyle imha edildi” denildi.

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İsrail’in Gazze’de operasyona başlamasından bu yana ölen asker sayısı 219’a ulaştı.

İSRAİL HAN YUNUS’U KUŞATTI

24 askerin kaybı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki kilit şehir Han Yunus’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı sırada gerçekleşti. Ordu, Han Yunus’un “kuşatıldığını ve operasyonların derinleşeceğini” duyurdu. Hamas liderlerinin karargâhlarının bulunduğu gerekçesiyle bir haftadır şiddetli saldırı ve çatışmalara sahne olan Han Yunus’ta, yerinden edilmiş yaklaşık 1.3 milyon Filistinli bulunuyor. Yetkililer, yoğun saldırı altında olan Han Yunus’ta iki gündür hastanelere uygulanan abluka sebebiyle yaralılara ulaşılamadığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin, devam eden kuşatma yüzünden bölgedeki en büyük hastane olan El Nasır’ın bahçesine gömüldüğü belirtildi. Diğer hastaneler, El Hayr ve El Amal’ın da İsrail askerleri tarafından basılarak sağlık personelinin tutuklandığı bildirildi.

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Bilgi notu: İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı topyekûn savaşta şimdiye kadar çoğu sivil 25 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.