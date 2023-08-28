2350 metre tırmanıp çaldılar

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2900 metre yükseklikteki Dauberhorn Dağı’nın üzerindeki yer alan Via Ferrara rotasının bakımı üstlenen yerel tırmanma kulübü, yol üzerinde 2350 metreye dağcıların bağış yapması için bırakılan metal kutunun parçalandığını ve içindeki paranın çalındığını açıkladı. Kulüp, hırsızların yalnızca en tecrübeli dağcıların tırmanmayı başardığı 5’inci seviye zorluğa sahip rotayı geçecek kadar profesyonel olduklarını ve yanlarında kutuyu parçalamak için alet taşıdıklarını da kaydetti. Rotanın bakımı için kullanılan bağış kutusundaki para miktarının yaklaşık 500 İsviçre Frangı (yaklaşık 15 bin TL) olduğu belirtildi.