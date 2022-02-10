230.000 doları makinede bıraktı, bulunması üç hafta sürdü

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Ailesiyle eğlenmek için Las Vegas’a giden Robert Taylor, 8 Ocak gecesi otelinde bulunan bir kumar makinesini denemeye karar verdi. Şanslı gününde olan Taylor büyük ikramiye olan 230.000 doları kazandı ancak bunun farkında değildi, çünkü makine ödülü verecekken arıza vermişti.

Taylor Las Vegas gezisinin ardından Arizona'daki normal hayatına döndü ancak üç hafta sonra hiç beklemediği sürprizle karşılaştı.



40 DOLARLIK İADE ALMIŞ



Taylor’ın seçtiği makine bilinmeyen bir nedenden ötürü arıza vermişti. Ekranda sadece “Katlanan ödül çözümleniyor. Lütfen bekleyiniz” yazıyordu. Taylor personelin arızayı gidermesi için ailesiyle birlikte birkaç dakika bekledi, ancak akşam yemeği rezervasyonlarını kaçırmamak için ayrılmak zorundaydı. Personel de çözüm olarak ona makinede kalan 40 dolarlık kredisinin iadesini yaptı.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TEK TEK İNCELENDİ



İki gün sonra arızası giderilen makine birinin büyük ödülü kazandığını gösteriyordu. Bunun üzerine harekete geçen kumarhane talihliyi bulmak için Nevada Oyun Kontrol Kurulu’la iletişime geçti. Kurul bölgedeki tüm işletmelerin ellerinde bulunan kamera görüntülerini inceleyerek kazananı tespit etmeye karar verdi.



Taylor’ı görmüş olabilecek tüm tanıklarla görüşen dedektifler kredi kartı makbuzlarını ve Nevada Ulaşım İdaresi tarafından toplanan araç çağırma verilerini de inceledi. Başta pek bir ilerleme kat edemeyen ekip daha sonra büyük bir ipucunu keşfetti. Nevada Ulaşım İdaresi’nin verilerinde Robert Taylor ve ailesinin o akşam bir araç çağırma hizmeti kullandığı görülüyordu. Bu ipucunu izleyerek Taylor’ın kredi kartı bilgilerine ulaşan ekip sonunda büyük ikramiyeyi kazanan ismi bulmuş oldu.



KIYAFETLERİNİ KULLANARAK KİMLİĞİNİ DOĞRULADI



Yine de buldukları kişinin gerçek kazanan olduğundan emin olmak isteyen ekip Taylor’dan gerçek talihli olduğunu kanıtlaması için o gece giydikleri kıyafetlerin fotoğraflarını çekmesini ve gece boyunca otelde ne zaman nerede ne yaptıklarını anlatmasını istediler. Fotoğraflar ve anlatılanlar kameralardan tespit edilenlerle eşleşince nihayet doğru kişiyi bulduklarını anladılar. Kazananın bulunmasından mutluluk duyduklarını belirten kumarhane yetkilisi ödülünü teslim alması için Taylor’ı tekrar Las Vegas’a çağırdı.



Soruşturmayı yürüten ekibin lideri, bu işteki kariyeri boyunca yüzlerce iddiayı araştırdıklarını, ancak çoğu zaman kazandığını iddia eden kişilerin yalan söylediğini belirterek böyle bir vaka ile ilk kez karşılaştıklarını belirtti.