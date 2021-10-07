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23 yıldır firarda! Kaçak dolandırıcı beyzbol maçında görüldü

#Dolandırıcı#ABD#Dünya
23 yıldır firarda Kaçak dolandırıcı beyzbol maçında görüldü

ABD Polis Teşkilatı, 23 yıldır kaçak olan ve en çok arananlar listesinde olan John Ruffo’ya çok benzeyen bir adamın kimliğini tespit etmek için halktan yardım istedi. Zira kaçak dolandırıcının kameralara yakalanması ile çember biraz daha daraldı. Ruffo'nun yakalanmasına yardım edecek herhangi bir bilgi için 25 bin dolara kadar ödül verileceği açıklandı.

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John Ruffo, 1990'ların sonunda 350 milyon dolarlık bir banka dolandırıcılığı planından suçlu bulundu ve 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevine girmeyen Ruffo'dan yaklaşık 13 milyon dolarlık para asla geri alınamadı.

Polis teşkilatı, bir haber bülteninde, Ruffo'nun 5 Ağustos 2016'da Los Angeles'ta Boston Red Sox ve LA Dodgers arasında oynanan beyzbol maçında olduğuna dair bir ihbar aldıklarını bildirdi.

İhbara göre şu anda 66 yaşında olan Ruffo mavi bir gömlek giymişti ve ev sahibi takımın panosundan yaklaşık dört sıra yukarıda oturuyordu.

Oyundan bir video klip, bu iddiayı doğruladı. Polis, bunun Ruffo'nun 1998'de New York'taki bir ATM'de görülmesinden sonraki kameralara yakalandığı ikinci an olduğunun altını çizdi.

Müfettişler incelemeyi 'Sıra EE, Koltuk 10'a kadar daraltmayı başardılar. Ancak söz konusu koltuğu bulup satın alan kişinin kimliğini tespit etmelerine rağmen mavi gömlekli adamın kim olduğu bulunamadı.

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23 YILDIR ARANIYOR

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Ruffo'ya 9 Kasım 1998'de New Jersey'deki bir federal hapishaneye başvurması ve cezasını çekmesi emredildi. Ama bunun yerine kayıplara karışmayı tercih etti. 

Ertesi gün tutuklama emri çıkarıldı. ABD polisi, 9 Kasım'da Ruffo'nun John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndaki otoparka kiralık bir otomobil bıraktığını tespit etti.

Polis Ruffo’nun, o günün erken saatlerinde Manhattan'dan otomobil kiralayıp New York'taki havaalanına giderken ATM'den para çektiğine inanıyor.

Müfettişler, maçtaki mavi gömlekli adam olduğu düşünülen Ruffo'nun muhtemelen sahte bir isim kullandığını belirtiyor. Polis teşkilatı, Ruffo ortadan kaybolduğundan beri ABD ve dünya çapında yüzlerce ipucunun takip edildiğini belirtiyor.

Haber bülteninde Ruffo’nun bilgisayar konusunda bilgili olduğu, kaçak dolandırıcının laktoz intoleransı olduğu, iyi bir hikaye anlatıcısı ve başkalarını etkileme arzusu olan biri olduğu gibi bilgilere yer verildi.

İtalya'ya özel ilgi duyduğu bilinen Ruffo'nun güçlü uluslararası bağlara sahip olabileceği ihtimali üzerinde de duran yetkililer arama bülteninin tam yedi dile çevrildiğini söyledi.

Ruffo'nun yakalanmasına yardım edecek herhangi bir bilgi için 25 bin dolara kadar ödül verileceği açıklandı.

 

 

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#Dolandırıcı#ABD#Dünya