23 milyar tonluk kömür rezervi bulundu

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 23 milyar tonluk kömür rezervi bulunduğu bildirildi.

China Daily gazetesinin bölge yetkililerinin açıklamasına dayanarak bildirdiğine göre, bulunan rezerv 3-5 yıl içinde 3 milyar tona ulaşacak olan Çin'in mevcut yıllık talebinin 10 katına eşit. Turfan havzasındaki Şaoşan kasabasında bulunan, yerin 800 metre altındaki rezervin 300 kilometre karelik alana yayıldığı açıklandı.



Bazı yetkililer, bunun 100-200 milyar tonluk büyük bir rezervin parçası olduğunu ileri sürdü.



Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Çin'in toplam kömür rezervinin yüzde 40,5'ine sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu bölge, 50 milyon ton yıllık üretim kapasitesiyle, bu alanda Şanşi eyaletinden sonra ülkede ikinci durumda. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin 2020 yılında yılda 1 milyar tonla Çin'in kömürünün yüzde 20'sini üretmesi hedefleniyor.