228 yıl sonra bir ilk... İlk defa bir kadın yönetecek

Fransa Cumhurbaşkanlığı Paris'teki Louvre Müzesi'nin başına geçecek kişiyi açıkladı.

54 yaşındaki Laurence Des Cars, 2013'ten beri sorumlu olan Louvre'un eski müdürü Jean-Luc Martinez'in yerini almak üzere seçildi.

Bu karar ile bir ilk gerçekleşti. Zira 228 yıl sonra İlk defa müzeyi bir kadın yönetecek.

1 EYLÜLDE GÖREVE BAŞLIYOR

Sanat tarihçisi ve 19. ve 20. yüzyılın uzmanı olan des Cars, 1 Eylül itibarıyla dünyanın en büyük müzesindeki görevine başlayacak.

Des Cars AFP'ye yaptığı son röportajda, 'müzeler toplumsal tartışmalarla iletişim halinde kalmalı ve böylece yeni nesillere ulaşmalı' demişti.

Des Cars, 4 yıl önce Musée d’Orsay'ın başına geçmiş ve bu göreve getirilen ilk kadın olarak tarihe geçmişti.

Fransız Devrimi sırasında 1793'te kurulan Louvre müzesi, dünyanın en çok ziyaretçiye ev sahipliği yapan müzesi konumunda.

Versay Şatosu ve Pompidou Modern Sanat Müzesi'nin de dahil olduğu Fransa'nın kamu müzelerinin yöneticileri, doğrudan Fransız cumhurbaşkanları tarafından atanıyor.

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