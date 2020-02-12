2254 ziyareti

İdlib’de Rusya destekli Esad rejiminin harekâtının yoğunlaşmasının ardından ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ocak ayındaki ziyaretinin ardından yeniden Türkiye’ye geldi. Dün akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı’na inen Jeffrey, burada Türkçe konuşarak yaptığı açıklamada, “İdlib’de müttefikimiz Türkiye’nin askerleri tehditle karşı karşıya. Bu tehdit Rusya ve Esad hükümetinden geliyor. Şehidiniz var, başınız sağolsun” dedi. Ankara’ya Türk hükümetiyle durum değerlendirmesi yapmak için geldiğini söyleyen Jeffrey, “(Türkiye’ye) Mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz” diye konuştu.

Ziyarete ilişkin Hürriyet’e bilgi veren bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Jeffrey’in 13 Şubat’taki Münih Güvenlik Konferansı’ndan önce bugün Türk yetkililerle, rejimin İdlib’deki harekâtını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararının uygulanmasını, Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu ve DEAŞ ile mücadeleyi görüşeceğini belirtti. ABD’li yetkili, “Birleşmiş Milletler’de, uluslararası toplumun hâlihazırda kabul ettiği BMGK’nin 2254 sayılı kararının zorunlu kıldığı durumu talep ediyoruz, kış aylarında bölgede mahsur kalan milyonlara sınır ötesi insani yardımın yeniden yürürlüğe girmesine çalışıyoruz. Çatışma yerine siyasi çözümün öne çıkması için tüm taraflarla temas halindeyiz. Daha fazla çatışma tüm dünyanın güvenlik durumunu olumsuz etkileyecek” ifadesini kullandı. BMGK’nın söz konusu kararı, Cenevre ve Astana süreçlerinin de temeli kabul edilmişti.

Jeffrey’in Türkiye ziyaretine ilişkin Twitter’dan açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, İdlib’de hayatını kaybeden Türk askerlerine başsağlığı dileyerek, “Esad rejimi ve Rusya’nın devam eden saldırıları durmalı. Jeffrey’i Ankara’ya bu istikrarsızlaştırıcı saldırıya karşılık verme konusunda atılacak adımları koordine etmesi için gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” mesajını paylaştı.

POMPEO DA VURGULADI

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, rejimin İdlib’deki saldırılarını artırmasının ardından 4 Şubat’ta yaptığı açıklamada da, “Barbarca saldırılar sona ermeli, insani erişim sağlanmalı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca barış sağlanmalıdır” ifadesini kullanmıştı. Pompeo, Esad rejiminin ülke çapında ateşkesi öngören BMGK kararına uymadığı sürece, uluslararası topluma yeniden entegrasyonunu engellemek için çalışacaklarını vurgulamıştı.

ABD Büyükelçiliği tarafından dün yapılan açıklamada ise “Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

POMPEO’DAN ‘ORTAK ADIM’ SİNYALİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter’dan İdlib’de hayatını kaybeden Türk askerlerine başsağlığı dilerken, “Esad rejimi ve Rusya’nın devam eden saldırıları durmalı. James Jeffrey’i Ankara’ya bu istikrarsızlaştırıcı saldırıya karşılık verme konusunda atılacak adımları koordine etmesi için gönderdim. NATO müttefikimiz

Türkiye’nin yanındayız” ifadesini kullandı.

NATO: SALDIRILARI DURDURUN

İDLİB’de yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak ABD’nin, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” mesajını sıklaştırdığı bir dönemde, NATO’dan da Rusya ve desteklediği Esad rejimine saldırıları durdurma çağrısı geldi. Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın temsil edeceği iki gün sürecek Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib’deki saldırıları kınadı. Stoltenberg, “Sivillere yönelik korkunç saldırılara, yüz binlerce insanın kaçmaya zorlanmasına, sivil hedeflerin ayrım gözetmeksizin bombalanmasına tanık olduk” dedi. Esad rejimi ve Rusya’ya uluslararası hukuka uyma çağrısı yapan Stoltenberg, “Ayrım yapmaksızın sivil hedeflere düzenlenen saldırıları kınıyoruz. Esad ve rejime destek sağlayan Rusya’ya bu saldırılara son verme çağrısı yapıyoruz” dedi. Durumun acil olduğunu ve insanların acı çektiğini vurgulayan Stoltenberg, bakanların NATO’nun Ortadoğu’da güvenlik ve istikrarın sağlanması için daha fazla ne yapılabileceğini görüşeceklerini kaydetti. Stoltenberg, “Güney bölgemizdeki şiddet ve istikrarsızlık bölgede acı ve mülteci krizine yol açmış, terörizmi beslemiştir” diye konuştu. İdlib’e ilişkin güncel gelişmelerin NATO bakanlarının gündem konuları arasında yer alması ve Türkiye’nin müttefikleri bilgilendirmesi bekleniyor. Akar’ın da ikili görüşmeler yapması gündemde. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)