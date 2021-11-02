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Nijerya'da 22 katlı bina çöktü... Zaman daralıyor: Enkazda can pazarı!

#Nijerya#Bina Çöktü#Enkaz Kaldırma Çalışmaları
Nijeryada 22 katlı bina çöktü... Zaman daralıyor: Enkazda can pazarı

Nijerya'da 22 katlı bir binanın çökmesi adeta küçük çaplı bir felakete dönüştü. Enkaz altında birçok kişinin kaldığını belirten yetkililer ve bölge halkı adeta zamanla yarışıyor. Olay yerinden gelen fotoğraflarsa yaşanan kâbusun büyüklüğünü kanıtlar nitelikte.

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Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta 22 katlı bir bina yıkıldı. Şehrin en varlıklı bölgelerinden Ikoyi'de, pazartesi günü yerel saatle 14.45'te gerçekleşen kazada, göçük altında kalan çok sayıda kişiden hala haber alınamıyor.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlar için çalışmalarına devam ediyor.

En az beş kişinin hayatını kaybettiği olayda onlarca kişi hala kayıp.

Arama kurtarma ekiplerinin ve çevre sakinlerinin bütün gece devam eden çalışmaları boyunca enkaz altından dört kişi kurtarıldı.

Lüks daire ve evlerin bulunduğu 360 Degrees Towers adlı sitenin bir bölümünde gerçekleşen çökmeye neyin neden olduğu ve kaç kişinin enkaz altında kaldığına dair henüz net bir bilgi yok.

İlk Fotoğraflar!

Nijeryada 22 katlı bina çöktü... Enkazda can pazarıNijerya'da 22 katlı bina çöktü... Enkazda can pazarı!Haberi görüntüle

Yerel yöneticiler binanın yıkılmasıyla ilgili inceleme başlattı ve sonucun halka bildirileceği sözünü verdi.

Nijerya cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, özel danışmanı Femi Adesina vasıtasıyla kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. Adesina ayrıca, cumhurbaşkanının, arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için yerel yönetime talimat verdiğini söyledi.

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360 Degrees Towers'ın internet sitesi kazadan beri çevrimdışı.

Yapının tasarımı İngiltere, Güney Afrika ve Nijerya'nın başka bölgelerinde de projeler yapan Fourscore Homes Limited Şirketi'ne ait.

Nijeryada 22 katlı bina çöktü... Zaman daralıyor: Enkazda can pazarı

Associated Press Haber Ajansı'na (AP) konuşan inşaat işçisi 41 yaşındaki Eric Tetteh, kaza gerçekleştiği sırada siteye iş makinesi gelmesini beklediklerini söyledi.

Tetteh, kardeşiyle kendisinin kaçabildiklerini, ancak içeride 100'den fazla kişinin bulunduğunu ekledi.

Bina yıkıldığı sırada sitenin karşısında bulunan ofisinde çalışan bir görgü tanığı ise BBC's Outside Source programına konuştu. Sesi duyunca camdan dışarı baktığını belirten görgü tanığı, "binanın gerçek anlamda kat kat aşağı indiğini gördüm" dedi.

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Ancak AP'ye göre, Lagos vali yardımcısı Femi Hamzat, yöneticileri arama kurtarma çalışmalarına yeterince hızlı başlamamakla suçlayan kalabalığın tepkisiyle karşılaştı.

Bazı raporlara göre ise 20'den fazla katı bulunan bina, tasarlanandan daha yüksek inşa edildi.

Geçtiğimiz yıllarda Lagos'ta başka binalar da yıkılmıştı.

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Bunlardan biri 2019 yılında bir okulda gerçekleşti. Bu kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Bir diğeri ise 2014 yılındaydı ve altı katlı bir binanın yıkılması 116 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

İnşaat standartları konusunda sık sık eleştirilen Lagos yerel yönetimi, geçtiğimiz günlerde inşaat ruhsatlarıyla ilgili yeni bir tasarı açıklamıştı.

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