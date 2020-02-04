215 bin dolarlık Oscar tesellisi

Bu yıl 18’inci kez dağıtılacak hediye çantasının değeri 215 bin doları (1.3 milyon TL) buluyor. Bu sene dağıtılan hediyelerin değeri geçen seneden 70 bin dolar daha yüksek. İşte çikolatadan gemi turuna varan Oscar hediyeleri:

ÇANTADA NE VAR

John Thoman’ın çizdiği vitray portreler.

24 ayar altın kaplama elektronik sigara.

10 bin dolarlık çikolata.

Antarktika ve Akdeniz’e gemi turları.

İspanya’daki Punta Cumplida deniz fenerinde konaklama.

Altın varaklı ametist taşlı sabun.