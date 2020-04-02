21. yy vebası: Koronavirüs | Dünyanın dört bir yanındaki Türkler anlatıyor: 1 ayda dünyamız değişti

Haftalardır hepimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına kulak kesiliyoruz. Salgının durdurulabilmesi adına alınması gereken en önemli tedbirin ulaşım kısıtlaması olduğuna şahit oluyoruz. Sınırlar bir bir kapanırken o sınırların arkasında kalan Türklere merak edilenleri sorduk, onlar da en içten şekilde ve bazen de sesleri titreyerek yanıt verdi.

Dünyanın dört bir yanındaki Türkler yaşadıklarını ve özlemlerini anlatıyor: 1 ayda dünyamız değişti...