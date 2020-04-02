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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.04.2020 - 11:40,Son Güncelleme:/

21. yy vebası: Koronavirüs | Dünyanın dört bir yanındaki Türkler anlatıyor: 1 ayda dünyamız değişti

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Aralık ayı başında ilk kez ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan COVID-19 pandemisi insanlığı sınamaya devam ediyor. Salgın global anlamda tüm ulaşım sınırlarının kapanmasına neden oldu. O sınırların arkasında kalan dünyanın dört bir yanından Türk vatandaşları hurrriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu

Haftalardır hepimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına kulak kesiliyoruz. Salgının durdurulabilmesi adına alınması gereken en önemli tedbirin ulaşım kısıtlaması olduğuna şahit oluyoruz. Sınırlar bir bir kapanırken o sınırların arkasında kalan Türklere merak edilenleri sorduk, onlar da en içten şekilde ve bazen de sesleri titreyerek yanıt verdi.

Dünyanın dört bir yanındaki Türkler yaşadıklarını ve özlemlerini anlatıyor: 1 ayda dünyamız değişti...

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