21 yaşında dünyayı karıştıran adam: Jack Teixeira

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ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ait çok gizli belgelerin sızıntısından sorumlu olduğuna inanılan 21 yaşındaki Jack Teixeira’yı dün Massachusetts’te düzenlenen operasyonla tutukladı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 21 yaşındaki Teixeira’nın evinde arama yapıldığını ve bugün hakim karşısına çıkacağını duyurdu. FBI'dan yapılan açıklamada, “Ülkemizin ulusal güvenliğini riske atan ve ülkemizin güvenine ihanet edenlerden hesap sormaya kararlıyız” denildi.



Teixeira'nın Washington Post'a konuşan bir arkadaşı, onu vatansever, dindar, silahlara ilgi duyan ve Amerika'nın geleceği hakkında şüpheleri olan bir özgürlükçü olarak tanımladı.

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Teixeira’nın Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları’nda görevli olduğu öğrenilen 21 yaşındaki genç ülke gündemine de dünya gündemine de bomba gibi oturdu.

Bugün sosyal medyaya düşen görüntülerde üniformasının içinde oldukça genç görünen Jack Teixeira ile ilgili bildiğimiz ilk şey onun arkadaş arayan, yalnız bir genç olduğu ve büyük bir oyun meraklısı olduğu.



Discord uygulamasında yöneticisi olduğu 'Thug Shaker Central' grubunda kendinden biraz daha genç çocuklarla video oyunları ve silahlar hakkında paylaşımlarda bulunan Teixeira, 30 kişilik bu özel discord grubunun pandemi sırasında kurmuştu.

Yalnızca davetlilerin girebildiği gruptaki genç üyeleri etkilemek isteyen Teixeira, onlara kritik bir görevi olduğunu ve önemli bir kişi olduğunu yansıtmaya çalışıyordu. Bunu kanıtlamak için de gruba sürekli ABD'ye ait çok gizli belgeleri gönderiyordu.



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Peki, Ulusal Hava Muhafızları'nda en düşük astsubay rütbesine sahip olan 21 yaşındaki bir genç bu kadar gizli belgelere nasıl ulaşabiliyordu?



Bu sorunun cevabı henüz resmi olarak açıklanmış değil ancak ABD medyasında öne sürülen bir kaç farklı görüş var.

Teixeira'nın çalıştığı Ulusal Hava Muhafızları'nın 102. İstihbarat Kanadı, hem iç hem de dış havacılar için istihbarat sağlıyor. New York Post gazetesi gencin çalıştığı birimin kritik kanallara erişimini kolaylaştırmış olabileceğini iddia ediyor.



Washington Post gazetesi ise konuya aşina bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde Teixeira'nın deneyimsiz olmasına rağmen Savunma Bakanlığı bilgisayar ağına erişim izni olduğunu öne sürüyor.



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New York Post gazetesinde yer alan bir habere göre ABD askerlerinin yaklaşık üçte ikisi 30 yaşın altında. Ve bu grubun içindeki büyük bir çoğunluk da 25 yaşın altında.

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü General Pat Ryder, yaptığı bir açıklamada orduya katılan gençlere yaşları küçük ve rütbeleri düşük olsa bile gerekli incelemelerden geçtikten sonra güvenlik izinleri verilebildiğini belirterek "Üyelerimize çok erken yaşta çok fazla sorumluluk emanet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Ulusal Muhafız Bürosu sözcüsü Nahaku McFadden, Teixeira'nın geçen sonbaharda aktif görevde olduğunu belirtirken, gencin sızıntıları gerçekleştirdiği dönemde aktif görevde bulunması işleri daha da karmaşıklaştırıyor.Kaynaklar genç adamın ek cezalara tabi tutulabileceğini belirtiyor.

SIZDIRILAN BELGELERDE NELER VARDI?

1 Mart’ta Discord uygulamasında paylaşılan belgelerde Ukrayna savaşına ait bilgilerin yanı sıra Güney Kore, İsrail, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu bir çok ülkeye dair dikkat çeken bilgiler var.

Güney Kore hakkındaki belgelerde, bu ülkenin Ukrayna savaşına daha fazla destek verme konusundaki iç tartışmaları ifşa olmuştu.

Bir diğer belge, Ukrayna’da hangi Batılı ülkenin kaç özel birliği olduğunu içeriyordu.

Başka bir dikkat çeken belgede ABD’nin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Rusya'ya çok yumuşak davrandığını düşündüğü ortaya çıkmıştı.

ABD’nin müttefiklerini gözetlemesi bu ülkelerde tartışmalara yol açsa da Washington yönetimi belgelerin daha sonra değiştirilmiş olduğunu iddia ediyor.