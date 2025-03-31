2027 hayali bitecek mi? Le Pen için karar günü

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Savcılar üç yılı ertelenmiş olmak üzere beş yıl hapis ve 300 bin Euro para cezasına çarptırılmasını istedikleri Le Pen’le ilgili ayrıca her türlü kamu görevinden 5 yıl men edilmesini talep etmişti. Yarın mahkeme Le Pen’i suçlu bulursa, 2027 seçimlerinin en güçlü adayı olarak görülen Fransız siyasetçinin Elysee Sarayı hayalleri suya düşebilir. Fransız Anayasa Mahkemesi de cuma günü verdiği kararla bu senaryonun önünü açtı. Mahkemenin suçlu bulunan yerel politikacıların kamu görevlerinden derhal men edilmesinin yasal olduğu yönündeki kararı, temyiz süreci devam etse bile siyasi yasağın hemen yürürlüğe girmesi ve Le Pen’in 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılamaması anlamına geliyor.

Le Pen ve Ulusal Birlik partisinden 24 siyasi, 2004-2016 yılları arasında AP’ye tahsis edilen fonları usulsüz kullanmakla suçlanıyor. Fransız savcılar, Le Pen’in AP’deki asistanları için ayrılan yaklaşık 6.8 milyon euroyu yasa dışı şekilde partinin iç işlerinde kullandığını iddia ediyor. Öte yandan Le Pen, kendisine yönelik davayla ilgili “siyaseten ölmemi istiyorlar” yorumunu yaparak, davanın 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmesini engellemek için yürütüldüğünü savunuyor.