YAPAY ZEKÂ ‘DOST’ OLDU

Dünya çapında pek çok insan, günlük hayatımıza yalnızca iki yıl önce giren yapay zekâ sohbet botlarıyla “duygusal bağ kurduğunu” açıkça dile getirmeye başladı. ‘Arkadaşlık’ ve ‘flört’ kisvesi altında sohbet botlarıyla kurulan etkileşimler, kimi vakaların “yapay zekâ ile evlilik” yapmasına ve hatta intihar etmelerine neden oldu.

Ünlü oyuncu Sydney Sweeney (27), temmuz ayında yer aldığı American Eagle kot pantolon reklamında kullandığı, ‘jeans’ (kot pantolon) ve ‘genes’ (genler) kelimelerinin arasındaki eş seslilik nedeniyle “ırkçılık” ile suçlandı. Reklamda, “Genler ebeveynlerden çocuklara aktarılır ve genellikle saç rengi, kişilik ve hatta göz rengi gibi özellikleri belirler. Benim kotum mavi” ifadelerini kullanan Sweeney’e tepki yağdı.

Yaklaşık iki yıl boyunca süren “Eras Tour” turnesi ile dünya çapında rekorlar kıran ünlü şarkıcı Taylor Swift (36), Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce (36) ile 26 Ağustos’ta nişanlandıklarını duyurdu. Swift’in nişan haberini duyurduğu sosyal medya paylaşımı yaklaşık 40 milyon beğeni aldı.

ABD’nin Boston kentindeki Gillette Stadyumu’nda temmuz ayında gerçekleşen Coldplay konserinde, teknoloji şirketi Astronomer’ın CEO’su Andy Byron ve İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot’un yakınlaştığı anlar ‘Kiss-Cam’e (Öpücük Kamerası) yansıdı. Yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan ikilinin şaşkın hallerinin videosu, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Teknoloji devi Amazon’un CEO’su Jeff Bezos (61), aralarında eşi Lauren Sanchez (56), ünlü şarkıcı Katy Perry (41) ve televizyon sunucusu Gayle King’in (71) de bulunduğu altı kadından oluşan bir ekibi Blue Origin’in New Shepard roketiyle nisan ayında uzaya gönderdi. Yaklaşık 10 dakika süren yolculuk, her koltuğunda bir kadının oturduğu ilk uzay uçuşu oldu.

ABSÜRT AKIMLAR ‘BEYİN ÇÜRÜTTÜ’

Son iki yılda özellikle TikTok ve kısa video platformlarında yaygınlaşan “brain rot” (beyin çürümesi) kavramı, hızlı ve tekrar eden, bilinçli olarak anlamsız içeriklere maruz kalma hâlini tanımlamak için kullanıldı.

Hong Kong-Belçikalı tasarımcı Kasing Lung tarafından yaratılan pelüş oyuncak Labubu, 2025 yılının en çılgın trendlerinden biri oldu. Çantalara takılarak aksesuvar ya da süs olarak kullanılabilen, kullanıcıların sürpriz kutular ile satın aldığı Labubular, Karl Marx’ın Londra Highgate Mezarlığı’ndaki “Bütün ülkelerin işçileri birleşin” yazılı anıt mezarının kaidesine bile yerleştirildi.