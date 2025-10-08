2025 Nobel Kimya Ödülü sahibini buldu

Haberin Devamı

2025 Nobel Kimya Ödülü, metal–organik çerçevelerin (MOF) geliştirilmesindeki öncü çalışmaları nedeniyle Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Omar M. Yaghi’ye verildi.

Ödül, Çarşamba günü Stockholm’de yapılan açıklamayla İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Hans Ellegren tarafından duyuruldu. Bu hafta açıklanan üçüncü Nobel Ödülü oldu.

Ödül sahiplerinden Richard Robson Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nde, Susumu Kitagawa Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nde, Omar M. Yaghi ise ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Berkeley Üniversitesi’nde görev yapıyor.

1901 yılından bu yana 195 bilim insanına toplam 116 Nobel Kimya Ödülü verildi.

Geçen yılın ödülü, yaşamın yapı taşları olan proteinleri çözümlemek ve yeni proteinler tasarlamak için güçlü yöntemler geliştiren üç isme verilmişti. Washington Üniversitesi’nden biyokimyager David Baker ile Google DeepMind araştırmacıları Demis Hassabis ve John Jumper, yapay zekâ destekli çalışmalarıyla biyoteknoloji ve ilaç geliştirme alanında çığır açan bir başarıya imza atmıştı.

TIP VE FİZİK ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ AÇIKLANDI

Bu yılın Nobel serisi, Pazartesi günü açıklanan Tıp Ödülü ile başladı. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ve Dr. Shimon Sakaguchi, bağışıklık sisteminde periferik tolerans üzerine yaptıkları keşiflerle ödüle layık görüldü.

Salı günü açıklanan Fizik Ödülü ise John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis’e verildi. Üç bilim insanı, kuantum tünelleme üzerine yaptıkları araştırmalarla dijital iletişim ve hesaplama teknolojilerinin gelişimine katkı sağladı.

DİĞER NOBEL ÖDÜLLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nobel Edebiyat Ödülü Perşembe günü, Barış Ödülü ise Cuma günü açıklanacak. Ekonomi Ödülü’nün ise gelecek Pazartesi günü duyurulması bekleniyor.

ÖDÜL TÖRENİ 10 ARALIK’TA YAPILACAK

Tüm ödüller, Nobel Ödülleri’nin kurucusu Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık’ta düzenlenecek törende sahiplerine takdim edilecek. 1896’da hayatını kaybeden Nobel, İsveçli sanayici ve dinamiti icat eden mucit olarak tanınıyor.

