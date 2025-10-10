×
HABERLER

Son dakika... 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 13:08

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı eski Ulusal Meclis üyesi Maria Corina Machado'ya verildi.

İsveç Kraliyet Akademisi, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen kişinin, Chavez ve Maduro hükümetlerine yaptığı muhalefet ile bilinen Venezuelalı eski Ulusal Meclis üyesi Maria Corina Machado olduğunu açıkladı. 

Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsünde yapılan basın toplantısında, Machado'nun,  "Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl geçiş sağlamak için verdiği çabaları" dolayısıyla ödülün sahibi olduğu belirtildi.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes'in yaptığı açıklamada Machado'nun "barışın cesur ve kararlı" bir savunucusu olduğu ve "büyüyen karanlığın içinde demokrasinin alevinin yanmasını sağladığı" vurgulandı.

Yapılan açıklamada, "Sumate adlı, demokratik gelişime adanmış kuruluşun kurucularından biri olarak Machado, 20 yılı aşkın bir süre özgür ve adil seçimleri savundu" ifadesi kullanıldı.

Machado'nun, Venezuela'daki muhalefeti bir araya getiren kilit birleştirici bir figür olduğuna işaret edilen açıklamada, "Machado, Venezuela'da demokrasiyi ilerletme yönündeki çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'nü alıyor." denildi.

Basın mensuplarından birinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiği yönündeki sözlerine ilişkin sorusu üzerine Frydnes, Nobel komitesinin kararını belirleyen tek şeyin "Alfred Nobel'in çalışmaları ve vasiyeti" olduğunu ifade etti.

Fyrdnes, "Komitemiz her yıl binlerce mektup alıyor ve kararını cesaret ve erdemle dolu bir odada veriyor" diye konuştu.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump ise aylardır ısrarla istediği ödülün sahibi olamadı. Trump konuşmalarında dünyadaki 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek bu ödülü almayı hak ettiğini ifade ediyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Machado’nun Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesine ilişkin Truth Social hesabından bir paylaşım yaptı.

Trump, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi aktivisti Maria Corina Machado, rejime karşı protesto eden yüz binlerce insanla birlikte Venezuela halkının sesini ve iradesini barışçıl bir şekilde dile getiriyor. Bu özgürlük savaşçılarına zarar verilmemeli; güvenli bir biçimde hayatta kalmaları gerek!" 

TIME'IN "EN ETKİLİ 100 KİŞİ" LİSTESİNDE YER ALIYORDU

Öte yandan dünya basınında komitenin Trump'ı öven açıklamalarıyla akıllarda yer etmiş olan Machado'yu seçmesinin ABD Başkanı'nın tepkisini yumuşatabileceği yorumları yapıldı.

Hatırlanabileceği üzere Machado daha önce yaptığı bir açıklamada, "Venezuela'daki özgürlüğe ve demokrasiye bağlılığı" için Trump'a teşekkür etmişti.

Dahası bu yıl TIME dergisinin "En Etkili 100 Kişi" listesinde de yer alan Machado hakkındaki tanıtım yazısını bizzat ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio kaleme almıştı. Rubio yazıda, Machado'nun "direnç, azim ve vatanseverliğin vücuda gelmiş hali" olduğunu belirtmişti.

MARIA CORINA MACHADO KİMDİR?

1967'de Venezuela'da dünyaya gelen ve mühendislik ile maliye eğitimine de sahip bir siyasetçi olan Machado, 1992'de başkent Karakas'taki kimsesiz çocuklara yardım etmek amacıyla "Atenea Vakfı"nı kurdu.

2002'de ise "özgür ve adil seçimleri destekleyen Sumate"nin kurucularından olan Machado, 2010'da rekor sayıda oy alarak Ulusal Meclis'e seçildi.

Hükümet tarafından 2014'te görevinden alınan Machado, "Vente Venezuela" muhalefet partisinde liderliğini sürdürüyor.

