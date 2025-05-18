2025 Eurovision'da 'Gazze' protestosu... İspanya devlet televizyonu, yarışma öncesinde Filistin'e destek mesajı yayımladı

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Basel'deki Barfüsserplatz Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki göstererek, yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU), İsrail'in bir daha katılmasına izin vermemesini talep etti.

Eylemciler, İsrail'in ihraç edilmemesi nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısında bulundu.

İsrail'in son dönemde Gazze'deki yoğun saldırıları nedeniyle artan sivil ölümlerine de tepki gösteren eylemciler, dünyaya, Gazze'de yaşanan soykırıma kayıtsız kalmama çağrısında bulundu.

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İSPANYA DEVLET TELEVİZYONU, EUROVİSİON ÖNCESİNDE FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI YAYIMLADI

İspanya devlet televizyonu RTVE, Eurovision Şarkı Yarışması canlı yayınına geçmeden önce İspanyolca ve İngilizce dillerinde "İnsan hakları söz konusu olduğunda, sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet." yazılı bir mesaj yayımladı.

RTVE'nin bu girişimi sosyal medyada oldukça fazla sayıda destek aldı.

İspanya devlet televizyonu, Eurovision'un ikinci yarı finalinde İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 50 binden fazla insanı hatırlatmış ve sonrasında EBU, İsrail'den bu şekilde bahsetmesi halinde RTVE'ye ceza verileceği tehdidinde bulunmuştu.

RTVE'nin Eurovision yayınındaki yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela, İsrail'i temsil eden Yuval Raphael'in sahne almadan önce yayımlanan tanıtım videosunda, "Bu yıl RTVE, Eurovision'dan İsrail'in festivale katılımını tartışmasını istedi. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'deki İsrail saldırılarının kurbanları 50 bini aştı ve bunların arasında 15 binden fazlası çocuk. Bu, herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır." ifadelerini kullanmıştı.