×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

2025 Eurovision'da 'Gazze' protestosu... İspanya devlet televizyonu, yarışma öncesinde Filistin'e destek mesajı yayımladı

Güncelleme Tarihi:

#Eurovision#Gazze#İsrail
2025 Eurovisionda Gazze protestosu... İspanya devlet televizyonu, yarışma öncesinde Filistine destek mesajı yayımladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 01:35

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılması ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım protesto edildi. İspanya devlet televizyonu RTVE, Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde, "Filistin için barış ve adalet" yazılı bir mesaj yayımlayarak, ceza vermekle tehdit eden Avrupa Yayın Birliğini (EBU) eleştirdi.

Haberin Devamı

Basel'deki Barfüsserplatz Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki göstererek, yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU), İsrail'in bir daha katılmasına izin vermemesini talep etti.

2025 Eurovisionda Gazze protestosu... İspanya devlet televizyonu, yarışma öncesinde Filistine destek mesajı yayımladı

Eylemciler, İsrail'in ihraç edilmemesi nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısında bulundu.

2025 Eurovisionda Gazze protestosu... İspanya devlet televizyonu, yarışma öncesinde Filistine destek mesajı yayımladı

İsrail'in son dönemde Gazze'deki yoğun saldırıları nedeniyle artan sivil ölümlerine de tepki gösteren eylemciler, dünyaya, Gazze'de yaşanan soykırıma kayıtsız kalmama çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

2025 Eurovisionda Gazze protestosu... İspanya devlet televizyonu, yarışma öncesinde Filistine destek mesajı yayımladı

İSPANYA DEVLET TELEVİZYONU, EUROVİSİON ÖNCESİNDE FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI YAYIMLADI

İspanya devlet televizyonu RTVE, Eurovision Şarkı Yarışması canlı yayınına geçmeden önce İspanyolca ve İngilizce dillerinde "İnsan hakları söz konusu olduğunda, sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet." yazılı bir mesaj yayımladı.

RTVE'nin bu girişimi sosyal medyada oldukça fazla sayıda destek aldı.

İspanya devlet televizyonu, Eurovision'un ikinci yarı finalinde İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 50 binden fazla insanı hatırlatmış ve sonrasında EBU, İsrail'den bu şekilde bahsetmesi halinde RTVE'ye ceza verileceği tehdidinde bulunmuştu.

RTVE'nin Eurovision yayınındaki yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela, İsrail'i temsil eden Yuval Raphael'in sahne almadan önce yayımlanan tanıtım videosunda, "Bu yıl RTVE, Eurovision'dan İsrail'in festivale katılımını tartışmasını istedi. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'deki İsrail saldırılarının kurbanları 50 bini aştı ve bunların arasında 15 binden fazlası çocuk. Bu, herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eurovision#Gazze#İsrail

BAKMADAN GEÇME!