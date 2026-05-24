2024 yasasından sonra Almanya’da tarihi vatandaşlık rekoru

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz yıl yaklaşık 310 bin kişi Alman pasaportu aldı. Bu sayı, 2024’teki 292 binlik tarihi rekoru da geride bıraktı. Önceki rekorlarda Suriye ve Türkiye kökenliler başı çekerken, bu yılki artış yüzde 6 olarak kaydedildi. Gazetenin verileri 14 eyaletten toplanırken, resmi veriler açıklandığında vatandaşlık verilen kişi sayısının çok daha yüksek olması bekleniyor.

Belediyeler, önümüzdeki dönemde Ukraynalı mültecilerden kaynaklı yeni bir başvuru patlamasına hazırlanıyor. 2022’deki savaşla gelen Ukraynalılar, 2027 baharında 5 yıllık yasal ikamet süresini dolduracak. Mart 2027’de kolektif koruma statülerinin bitecek olması ve yeni yasanın çifte vatandaşlığa izin vermesi nedeniyle yüz binlerce Ukraynalının pasaporta başvurması bekleniyor. 2024 ortasında yürürlüğe giren reformla, Alman vatandaşlığı için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilmiş ve göçmenlerin kendi orijinal vatandaşlıklarını korumalarına (çifte vatandaşlık) ilkesel olarak izin verilmişti.