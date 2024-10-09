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2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#2024#Nobel#Kimya
2024 Nobel Kimya Ödülünün sahipleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 13:24

2024 Nobel Kimya Ödülü'nü, David Baker, Demis Hassabis ve John Jumper kazandı. David Baker'a "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmaları, Demis Hassabis ve John Jumper ise "protein yapı tahmini" konusundaki katkılarıyla ödüle layık görüldü.

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2024 Nobel Kimya Ödülü, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve "protein yapı tahmini"yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi.

2024 Nobel Kimya Ödülünün sahipleri açıklandı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı.

Açıklamaya göre, David Baker "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmaları nedeniyle ödülün sahibi olurken, Demis Hassabis ve John Jumper da "protein yapı tahmini" alanındaki çalışmalarından ötürü bu ödüle layık görüldü.

2023 Nobel Kimya Ödülü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov'a verilmişti.

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#2024#Nobel#Kimya

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