2024 Nobel Fizik ödülünün sahibi ABD’li John Hopfield ve İngiliz-Kanadalı Geoffrey Hinton oldu

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2024 Nobel Fizik ödülünü, ABD'li bilim insanları John Hopfield ve İngiliz-Kanadalı Geoffrey Hinton Geoffrey Hinton'a layık görüldü.

Nobel komitesi, Hopfield ve Hinton'un, yapay sinir ağlarıyla makine öğrenimini mümkün kılan çalışmaları hakkında “Bu yılın iki Nobel Fizik Ödülü sahibi, günümüzün güçlü makine öğreniminin temelini oluşturan yöntemleri geliştirmek için fizik araçlarını kullandılar” açıklaması yaptı.

Associated Press'te yer alan habere göre, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Nobel komitesi üyesi Ellen Moons, iki ödül sahibinin “istatistiksel fiziğin temel kavramlarını kullanarak, ilişkisel bellekler olarak işlev gören ve büyük veri setlerinde örüntüler bulan yapay sinir ağları tasarladıklarını” söyledi.

Moons, bu tür ağların fizik alanındaki araştırmaları ilerletmek için kullanıldığını ve “örneğin yüz tanıma ve dil çevirisi gibi günlük hayatımızın bir parçası haline geldiğini” ifade etti.

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JOHN HOPFİELD VE GEOFFREY HİNTON KİMDİR?

John Hopfield, 15 Temmuz 1933'te ABD'nin Illinois eyaletinde doğdu.

California Teknoloji Üniversitesinde (Caltech) 1986'da kurulan Hesaplama ve Sinir Sistemleri doktora programının kurucularından biri olan Hopfield, 2022'de istatistiksel fizik alanında Boltzmann Madalyası ödülünü Deepak Dhar ile paylaştı.

Hopfield, Princeton Üniversitesinde Moleküler Biyoloji Profesörü ve Yaşam Bilimleri Profesörü olarak görev yapıyor.

Geoffrey Hinton 6 Aralık 1947'de İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu. İngiliz-Kanadalı bilgisayar bilimcisi yapay sinir ağları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınırken, bilim camiasında "Yapay Zekanın Babası" unvanı ile anılıyor.

Hinton, 2018'de Yoshua Bengio ve Yann LeCun ile "Bilgisayarın Nobel Ödülü" olarak anılan Turing Ödülü'nü aldı.

2023'e kadar Google'da (Google Brain) çalışan Hinton, Mayıs 2023'te yapay zeka teknolojisinin riskleri hakkındaki endişelerini gerekçe göstererek Google'dan ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.

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Hinton, Toronto Üniversitesinde Bilgisayar Bilimleri profesörü olarak görev yapıyor.