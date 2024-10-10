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2024 Nobel Edebiyat Ödülü'ne Güney Koreli yazar layık görüldü

Güncelleme Tarihi:

#2024#Nobel#Han Kang
2024 Nobel Edebiyat Ödülüne Güney Koreli yazar layık görüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 14:18

2024 Nobel Edebiyat Ödülü, "Veda Etmiyorum", "Vejetaryen", "Çocuk Geliyor" ve "Beyaz Kitap" eserlerinin yazarı Güney Koreli romancı Han Kang'a verildi.

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2024 Nobel Edebiyat Ödülü, “tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı” nedeniyle Güney Koreli romancı Han Kang'a verildi.

Yazarın eserleri arasında "Veda Etmiyorum", "Vejetaryen", "Çocuk Geliyor" ve "Beyaz Kitap" yer aldı.

53 yaşındaki Han, kariyerine bir Güney Kore dergisindeki bir grup şiirle başladı ve 1995 yılında bir kısa öykü derlemesiyle düzyazıya adım attı.

Daha sonra daha uzun düzyazı eserler yazmaya başlayan Han, özellikle de İngilizceye çevrilen ilk kitaplarından biri olan “Vejetaryen” 2016'da Man Booker Uluslararası Ödülü'nü kazandı.

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#2024#Nobel#Han Kang

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