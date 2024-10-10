2024 Nobel Edebiyat Ödülü'ne Güney Koreli yazar layık görüldü

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2024 Nobel Edebiyat Ödülü, “tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı” nedeniyle Güney Koreli romancı Han Kang'a verildi.

Yazarın eserleri arasında "Veda Etmiyorum", "Vejetaryen", "Çocuk Geliyor" ve "Beyaz Kitap" yer aldı.

53 yaşındaki Han, kariyerine bir Güney Kore dergisindeki bir grup şiirle başladı ve 1995 yılında bir kısa öykü derlemesiyle düzyazıya adım attı.

Daha sonra daha uzun düzyazı eserler yazmaya başlayan Han, özellikle de İngilizceye çevrilen ilk kitaplarından biri olan “Vejetaryen” 2016'da Man Booker Uluslararası Ödülü'nü kazandı.