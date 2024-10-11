Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

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2024 Nobel Barış Ödülü, Japonya'da atom bombasından kurtulanların kurduğu Nihon Hidankyo adlı örgüte verildi.

1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye yapılan saldırılardan sonra Hibakusha olarak bilinen Nihon Hidankyo adlı örgüt Norveç Nobel komitesi tarafından Barış ödülüne layık görüldü.

Komite ödülün, “nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalar ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanıkların ifadeleriyle ortaya koyduğu için” verildiğini açıkladı.