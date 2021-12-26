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2022 partilerine Omikron yasağı

#Koronavirüs#Yılbaşı Partisi#Omikron
2022 partilerine Omikron yasağı

Dünya geçen yılın ardından 2022’ye de salgın endişesiyle giriyor. Omikron vakalarındaki kaygı veren artış nedeniyle dünyanın pek çok kentindeki yeni yıl kutlamaları iptal edildi.

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ARALIK 2019’dan beri dünyanın odak noktasında yer alan ve geçtiğimiz 2 yıldır gündemden düşmeyen koronavirüs pandemisi, 2022’ye girerken de hayatımızı etkilemeye devam ediyor. 2021 yılında aşılar umut getirmiş ve kısıtlamalar hafiflemiş olsa da aşılara dirençli Omikron gibi yeni varyantların türemesi, dünyayı yeniden kısıtlamalara itiyor.

2022 partilerine Omikron yasağı

YILBAŞI TEDBİRLERİ

Hıristiyan dünyasının kutsal bayramı Noel, Hollanda ve Avusturya gibi bazı ülkelerde kapanmalarla geçse de, genel olarak serbest bir şekilde kutlandı. Özellikle batılı ülkeler, kısıtlama kararını yeni yıl kutlamaları için getirmeye hazırlanıyor. Salgın tedbirleri kapsamında New York’ta yeni yıl kutlamalarında maske takma zorunluluğu getirilirken, Atina, Berlin, Edinhburg, Londra, Yeni Delhi, Paris, Roma, Bangkok ve Las Vegas gibi önde gelen bazı şehirlerde yeni yıl için toplu kutlamalar yasaklandı. İşte özetle, ülke ülke yeni yıl tedbirleri ve salgında son durum:

2022 partilerine Omikron yasağı

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Katolik mezhebinin ruhani lideri Papa Françesko, dün geleneksel Noel duasında koronavirüs pandemisinin sona ermesi, herkese eşit sağlık hizmeti, yoksullar için aşı ve dünya meselelerinin çözümü için diyalog çağrısında bulundu.

ÇİFT MASKE UYARISI

ATİNA: Akropolis’te her yıl geleneksel olarak yapılan havai fişek gösterisi bu yıl yapılmayacak. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, bu yıl belediyeler tarafından planlanan tüm toplu Noel ve yeni yıl kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu. Cuma günü itibariyle açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu geri getirilirken, yüksek koruma için çift maske takma uyarısı da yapıldı. Önlemlerin ilk etapta 3 Ocak’a kadar süreceği bildirildi.

BERLİN: Almanya’da 28 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere, fiziki teması en aza indirebilmek adına yeni yıl kutlamalarına kısıtlama getirildi. Başkent Berlin başta olmak üzere Münih ve Frankfurt gibi diğer önemli şehirlerde de büyük havai fişek gösterileri için toplanılmayacağı belirtildi. Şansölye Olaf Scholz, 28 Aralık itibariyle, en fazla 10 kişilik gruplar halinde bir araya gelinebileceğini, bu kişilerde de aşılı olma ya da hastalığı atlatmış olma zorunluluğu aranacağını bildirdi.

İNGİLTERE’DE DE İPTAL

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LONDRA: Londra Belediye Başkanı Sadık Han, başkentte geleneksel olarak her yıl düzenlenen Trafalgar Meydanı’nda yeni yıl kutlamalarının, salgın endişesi nedeniyle bu yıl iptal edildiğini duyurdu. Han, “Londralıların güvenliği her şeyden önce gelir” açıklamasında bulundu. Trafalgar Meydanı’ndaki kutlamalara 6 bin 500 kişinin katılması bekleniyordu.

FRANSA: Başkent Paris’te de Champs-Elysées Caddesi’ndeki geleneksel havai fişek gösterileri ve DJ performansları salgındaki artış nedeniyle bu yıl iptal edildi.

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#Koronavirüs#Yılbaşı Partisi#Omikron

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