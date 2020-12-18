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Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

2020’de en çok onlar kazandı

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2020’de en çok onlar kazandı
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Amerikan Forbes dergisi, 2020 yılının en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı.

Kylie Jenner, 590 milyon dolarlık geliriyle listenin zirvesine yerleşti. Arada büyük bir uçurum olsa da 170 milyon dolarlık geliriyle rapçi Kanye West listenin ikinci basamağında yer alırken, üçüncü sırayı 106 milyon dolarla ‘majesteleri’ lakaplı tenisçi Roger Federer aldı. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun 105 milyon dolarla dördüncü olduğu listenin beşinci basamağında ise bir başka yıldız futbolcu yer aldı. Arjantinli Lionel Messi’nin, bu yıl 104 milyon dolarlık gelir elde ettiği açıklandı.

2020’de en çok onlar kazandı

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