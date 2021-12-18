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2020 yangınları 17 milyon hayvanın canına mal oldu

#Brezilya#Yangın#Hayvan
2020 yangınları 17 milyon hayvanın canına mal oldu

Brezilya'da yapılan bir araştırmaya göre, Pantanal Sulak Alanları'ndaki dev orman yangınında ölen hayvan sayısı 17 milyona ulaştı.

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Ölen canlılar arasında, sürüngenler, kuşlar ve primat maymunlar da yer alıyor. Çok büyük bir alanı etkileyen orman yangınları Ocak ve Kasım ayları arasında devam etti ve dünyanın en geniş tropikal sulak alanının yüzde 30'unu yok etti.

Kayıp doğal alana ilişkin yapılan hesaplamalar Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı Brezilya ofisinden Doktor Mariana Napolitano Ferreira, 22 bin farklı yangın tespit ettiklerini duyurdu.

Bölgedeki yangın ekolojisini yakından takip eden uzmanlar, 2020 yangınlarını "kıyametvari" olarak tanımlıyor.

Manchester Metropolitan Üniversitesi'nden Doktor Alex Lees, "Bu yangınlar, boyutları nedeniyle sıra dışıydı ve açıkça bölgedeki dev boyutlu kuraklıkla ilişkiliydi" dedi.

Lees, Pantanal Sulak Alanları'nın bu şekilde yanmaya devam etmesi halinde biyoçeşitliliğin sonu olacağını öngörüyor.

17 MİLYONA NASIL ULAŞTI?

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Yapılan araştırma "ceset sayma" prensibine dayanıyor.

Bilim insanları sulak alanlardaki yangınlara 48 saat içinde ulaştı ve bu alanlarda, aralıklı şekilde bir rota izleyerek buldukları her ölü hayvanı inceledi.

Ekip yaklaşık 300 tür hayvanı tanımlamayı başardı. Dolaştıkları alan üzerinden bir tahmin yaparak, toplamda ne kadar hayvan öldüğü noktasında bir sonuca ulaştılar.

BBC'ye konuşan araştırma ekibinden Doktor Walfrido Moraes Tomas, yıkım yaşanan alanın büyüklüğü nedeniyle elde edilen sonuçlara şaşırmadıklarını söyledi.

EKOSİSTEME BÜYÜK ETKİ

Ancak Tomas, kendisini şaşırtan şeyin, özellikle bazı türlerin diğerlerinden daha fazla etkilenmesi olduğunu ifade etti.

"Ölü yılan sayısının ulaştığı inanılmaz rakam bizi katlanma faktörü üzerinde düşünmeye itti" diyen Tomas, "Yılanlar, kurbağa gibi hayvanlardan beslenir. Yılan nüfusunun bu denli azalması, ekosisteme büyük etki yapacaktır" endişesini dile getirdi.

Brezilya, Paraguay ve Bolivya'ya yayılan tropikal sulak alanlar, dünya üzerinde biyoçeşitliliğin en yoğun olduğu bölgeler.

140 ila 160 bin kilometrekarelik bir alanda binlerce farklı tür jaguar, karıncayiyen, göçmen kuş yaşıyor.

Araştırmacılar, giderek sık yaşanan orman yangınlarının, insan kaynaklı iklim değişikliğinin en görünen sonuçlarından biri olduğunu değerlendiriyor.

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#Brezilya#Yangın#Hayvan

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