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DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 23:57 |  Son Güncelleme:

2018 yılında bulunmuştu! 10 ila 30 milyon dolar arasında satışa sunulacak

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2018 yılında bulunmuştu! 10 ila 30 milyon dolar arasında satışa sunulacak
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102.39 karat pırlanta, İngiltere merkezli Sothebys Müzayede Evi tarafından 10 ila 30 milyon dolar (78 milyon ila 234 milyon TL) arasında satışa sunulacak. Pırlanta, açık artırmada 31 milyon dolardan fazla teklif alırsa, şu ana dek satılmış en pahalı pırlanta olacak.

Kanadanın Ontario bölgesindeki Victor Pırlanta Madeninde 2018 yılında bulunan 102.39 karat pırlanta, İngilterenin başkenti Londra merkezli Sothebys Müzayede Evi tarafından internet üzerinden 10 ila 30 milyon dolar arasında satışa sunuluyor. Şu ana kadar internet üzerinden 100 karat üzerinde sadece 7 pırlantanın satıldığı ifade edildi. Söz konusu pırlanta, açık artırmada 31 milyon dolardan fazla teklif alırsa, şu ana dek satılmış en pahalı pırlanta olacak.

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