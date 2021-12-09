201 Osmanlı için cenaze namazı: Ruhları huzur buldu

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YUNANİSTAN’ın Gargara köyü (Karkara-Simantra) okuluna spor salonu inşası için yapılan kazı sırasında bulunan, Osmanlı mezarlığından kalma 201 Müslümanın naaşları, dün Gargara Belediye mezarlığı içinde tahsis edilen ayrı bir bölüme defnedildi.

MERMER LEVHA KONDU

Naaşların defnedildiği mezara, Türkçe ve Yunanca “Karkara eski Müslüman sakinlerinin defin ve anma alanı” yazılı mermer bir levha da kondu. Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan ve Selanik’teki yabancı ülke konsoloslarının da katıldığı törende, seferi ve cenaze namazı kılındı. Namazı, Atina’daki eski bir askeri hangardan dönüştürülen camiye imam atanan Faslı Muhammed Zaki kıldırdı. Namazı iki imam, Başkosolos Ceylan ve Batı Trakyalı bir Türk kıldı.

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Başkonsolos Ceylan, Hürriyet’e açıklamasında “Ruhları huzur buldu. Defnedilmelerine biz de tanık olduk. Türkiye’de bulunan ailelerinin de, bu törene katılabilmelerini arzu ederdik. Ancak artık bir mezar var ve ziyaret edebilirler” dedi. Gargara köyü okulunda spor salonu inşası için yapılan kazıda, geçen yıl ağustos ayında, Osmanlı mezarlığı ve mezar 1-2 mezar taşı bulundu. Naaşlar, Türkiye haberdar edilmeden Halkidiki ve Aynoroz Eski Eserler Dairesi deposuna taşındı. Olay, tam 6 ay gizli tutuldu.

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TÜRKİYE’NİN TEPKİSİ ETKİLİ OLDU

Şubat ayında yerel bir Yunan sitesinde çıkan haber üzerine, Türk Dışişleri Bakanlığı derhal harekete geçti. Ankara ve Atina’da diplomatik girişimlerde bulunuldu. Muhafaza altında tutulan naaşların İslam’a uygun defnedilmesi ve defin alanının Müslüman mezarlığı olduğunun gösterilmesi talep edildi.



Yunan makamlarını ilk tepkisi ise “Biz ölülere saygılıyız. Meseleyi bir şekilde hallederiz” şeklinde oldu. Bir süre sonra, Gargara’nın bağlı bulunduğu Neo Propondida Belediye Meclisi, 201 naaşın, köydeki mezarlıkta ayrı bir bölümde İslam dinine uygun defnedilmelerini ve bu bölümde kimlerin yattığı ile ilgili bilgilerin yer alacağı bir tabela dikilmesini kararlaştırdı.