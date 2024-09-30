200’ler kulübünün dört atlısı

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Facebook, Whatsapp ve Instagram’ın çatı şirketi Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg, toplam serveti 200 milyar doları aşan dördüncü isim oldu. 2024 yılı içinde 73.4 milyar dolarlık bir servet artışı yaşayan Zuckerberg’in, Bloomberg verilerine göre 201 milyar doları var. Zuckerberg’in dördüncü sırada bulunduğu dünyanın en zenginleri listesinin tepesinde Elon Musk, ikinci sırasında Jeff Bezos ve üçüncü sırasında ise Bernard Arnault bulunuyor. 2004 yılında kurduğu Facebook ile teknoloji dünyasında büyük patlama yapan Zuckerberg’in serveti Meta hisselerine bağlı. Şirket hissleri 2024 yılında yüzde 64’lük bir artış yaşarken, çarşamba günü 568.31 dolardan işlem görerek rekor seviyeye geldi.

500 MİLYON AKTİF KULLANICI

Aynı gün Meta Connect 2024 etkinliğinde konuşan Zuckerberg, şirketin yapay zekâ yazılımı Meta AI’ın dünya genelinde en çok kullanılan yapay zekâ aracı olma yolunda olduğunu açıklamıştı. Ünlü milyarder birçok Avrupa ülkesinde henüz kullanıma sunulmamasına rağmen aylık 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştıklarını duyurmuştu.