×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEK YAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

2009’dan bu yana ilk... Guterres Suriye yolcusu

Güncelleme Tarihi:

#BM Genel Sekreteri#Suriye#Ahmed Şara
2009’dan bu yana ilk... Guterres Suriye yolcusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 07:00

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki yıl önce 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed Şara'nın cumhurbaşkanlığını devraldığı Suriye'nin resmi daveti üzerine tarihi bir ziyarete hazırlanıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Guterres'in programı, Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile resmi görüşmelerin yanı sıra, sivil toplum ve yerel topluluk kurumlarının temsilcileriyle toplantıları da içeriyor. BM Sekreteri'nin, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde görev yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü'nü (UNDOF) de denetlemesi bekleniyor.

Öte yandan dün yaptığı bir açıklamada ziyaretin bu hafta gerçekleşeceğini kaydeden sözcü Stephane Dujarric, Guterres'in SDG lideri Mazlum Abdi ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir soruya ise "Oraya vardığında kimlerle görüşeceği daha net belli olacaktır. Genel Sekreter, UNDOF üssüne yapacağı saha ziyareti dışında, Şam ve çevresinde mümkün olduğunca fazla kesimle bir araya gelmek istiyor" yanıtını verdi. Guterres'in ziyareti, eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un 2009'daki ziyaretinden bu yana bir BM Genel Sekreteri'nin Şam'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BM Genel Sekreteri#Suriye#Ahmed Şara

BAKMADAN GEÇME!