2009’dan bu yana ilk... Guterres Suriye yolcusu

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Guterres'in programı, Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile resmi görüşmelerin yanı sıra, sivil toplum ve yerel topluluk kurumlarının temsilcileriyle toplantıları da içeriyor. BM Sekreteri'nin, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde görev yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü'nü (UNDOF) de denetlemesi bekleniyor.

Öte yandan dün yaptığı bir açıklamada ziyaretin bu hafta gerçekleşeceğini kaydeden sözcü Stephane Dujarric, Guterres'in SDG lideri Mazlum Abdi ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir soruya ise "Oraya vardığında kimlerle görüşeceği daha net belli olacaktır. Genel Sekreter, UNDOF üssüne yapacağı saha ziyareti dışında, Şam ve çevresinde mümkün olduğunca fazla kesimle bir araya gelmek istiyor" yanıtını verdi. Guterres'in ziyareti, eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un 2009'daki ziyaretinden bu yana bir BM Genel Sekreteri'nin Şam'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.