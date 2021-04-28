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HaberlerDünya Haberleri2008’den bu yana ilk kez... Amerikan sahil güvenlik gemisi Karadeniz’de
GeriDünya 2008’den bu yana ilk kez... Amerikan sahil güvenlik gemisi Karadeniz’de
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Dünya
Eyüp SERBEST / İSTANBUL
Haber Giriş: 28.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

2008’den bu yana ilk kez... Amerikan sahil güvenlik gemisi Karadeniz’de

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
2008’den bu yana ilk kez... Amerikan sahil güvenlik gemisi Karadeniz’de

Amerikan Donanması’na ait 127 metrelik USCGC Hamilton sahil güvenlik gemisi Karadeniz’e açıldı. Hamilton’ın 2008’den bu yana Karadeniz’e çıkan ilk sahil güvenlik gemisi olduğunu açıklayan Amerikan Donanması, 6. Filo olarak da bilinen İtalya’nın Napoli kenti merkezli Avrupa Donanma Kuvvetleri’ne bağlı olan geminin NATO görevleri için Karadeniz’de olduğunu duyurdu.

İtalyan’ın Napoli ve İspanya’nın Rota limanlarını ziyaret eden Hamilton, Akdeniz ve Ege seyrinin ardından dün sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı’ndan Marmara Denizi’ne girdi. Yaklaşık 9 saatin ardından İstanbul’a ulaşan gemi, Türk Sahil Güvenlik botlarının eşliğinde Karadeniz’e açıldı. ABD Donanması’ndan yapılan açıklamada, USCGC Hamilton’ın Karadeniz’e açılmasının, NATO müttefiklerini desteklemek üzere ortak ülke donanmaları ve sahil güvenlik güçleriyle uygulamaların paylaşılacağı rutin bir konuşlanma olduğu belirtildi.

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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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