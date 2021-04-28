2008’den bu yana ilk kez... Amerikan sahil güvenlik gemisi Karadeniz’de

İtalyan’ın Napoli ve İspanya’nın Rota limanlarını ziyaret eden Hamilton, Akdeniz ve Ege seyrinin ardından dün sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı’ndan Marmara Denizi’ne girdi. Yaklaşık 9 saatin ardından İstanbul’a ulaşan gemi, Türk Sahil Güvenlik botlarının eşliğinde Karadeniz’e açıldı. ABD Donanması’ndan yapılan açıklamada, USCGC Hamilton’ın Karadeniz’e açılmasının, NATO müttefiklerini desteklemek üzere ortak ülke donanmaları ve sahil güvenlik güçleriyle uygulamaların paylaşılacağı rutin bir konuşlanma olduğu belirtildi.

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