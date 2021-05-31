200 yıl sonra sürpriz düğün

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson (56), cumartesi günü nişanlısı Carrie Symonds (33) ile Westminster Katedrali’nde sürpriz bir şekilde evlendi. Başbakanlık sözcüsü, nikâhın “küçük bir törenle” kıyıldığını, ikilinin 30 Temmuz’da aile ve arkadaşlarıyla daha geniş çaplı bir kutlama planladığını aktardı. Bu arada Boris Johnson, yaklaşık 200 yıl sonra görevde evlenen ilk başbakan oldu. Görevdeyken evlenen son İngiltere Başbakanı, 1822’de Robert Banks Jenkinson’du.

ÇİFTİN BİR ÇOCUKLARI VAR

Bu, Başbakan Johnson’ın üçüncü evliliği. Roma Katolik Kilisesi, daha önceki evliliklerin kendi kilisesi dışında yapılmış olması halinde, boşanan kişilerin yeniden evlenmesine izin veriyor. Mail on Sunday gazetesi, törene son anda davet edilen 30 kişinin katıldığını duyurdu. Gazeteye göre, törende az sayıda kilise görevlisi de vardı. The Sun gazetesi, hükümetteki üst düzey görevlilerin bile töreni önceden bilmediğini yazdı.

Çift, Şubat 2020’de nişanlandıklarını ve bir bebek beklediklerini duyurmuştu. Oğulları Wilfred, Nisan 2020’de dünyaya geldi.

GELİNLİĞİ 35 BİN TL

İngiliz basını, Carrie Symonds’ın beyaz elbisesinin Yunan moda evi Costarellos’un ürünü olduğunu aktardı. Elbisenin internet fiyatı 2 bin 870 sterlin (35 bin TL)

Carrie Symonds, 2019’da Boris Johnson’ın resmi bir ziyareti sırasında Kraliçe 2’nci Elizabeth ile tanışmıştı. Bu, evli olmayan bir başbakanın Kraliçe’yi ziyaretinde beraberinde partnerini götürdüğü ilk olaydı.

Johnson ve ikinci eşi Marina Wheeler, Eylül 2018’de, 25 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Çiftin 4 çocuğu var. Johnson, Wheeler’dan önce Allegra Mostyn-Owen’la evliydi. Bu evlilik de 6 yıl sürmüştü.

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