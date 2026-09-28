200 yıl sonra idam kararı

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Yaklaşık 30 yıldır cezaevinde bulunan Christa Pike’ın (50) hukuk ekibi, infazı durdurmak 226 sayfalık bir af başvurusu sundu. Dilekçede, yargılama sırasında jüriden saklanan ağır beyin hasarı, cinsel istismar ve bipolar bozukluk gibi kritik detaylar öne çıkarıldı. Avukatlar, suç ortağının 17 yaşında olması sebebiyle şartlı tahliye imkânı kazandığını, olay anında 18 yaşında olan Pike’ın ise idam edilmesinin orantısız ceza ilkesine aykırı olduğunu savundu. Tennessee Yüksek Mahkemesi infazı durdurma talebini reddetti. Savunma ekibi son çare olarak konuyu ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşımaya hazırlanıyor.