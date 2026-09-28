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200 yıl sonra idam kararı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İdam#Christa Pike
200 yıl sonra idam kararı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 07:00

ABD’nin Tennessee eyaletinde Christa Pike, 1996’da işlediği cinayet nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı. Karar uygulanırsa, Pike eyalette 200 yıl sonra idam edilen ilk kadın olacak.

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 Yaklaşık 30 yıldır cezaevinde bulunan Christa Pike’ın (50) hukuk ekibi, infazı durdurmak 226 sayfalık bir af başvurusu sundu. Dilekçede, yargılama sırasında jüriden saklanan ağır beyin hasarı, cinsel istismar ve bipolar bozukluk gibi kritik detaylar öne çıkarıldı. Avukatlar, suç ortağının 17 yaşında olması sebebiyle şartlı tahliye imkânı kazandığını, olay anında 18 yaşında olan Pike’ın ise idam edilmesinin orantısız ceza ilkesine aykırı olduğunu savundu. Tennessee Yüksek Mahkemesi infazı durdurma talebini reddetti. Savunma ekibi son çare olarak konuyu ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşımaya hazırlanıyor.

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#ABD#İdam#Christa Pike

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