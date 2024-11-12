×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

200 bin kişi istismara uğradı: Yeni Zelanda'dan 70 yıllık özür

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Zelanda#Hükümet#Özür
200 bin kişi istismara uğradı: Yeni Zelandadan 70 yıllık özür
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 11:13

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, cinsel istismar vakaları nedeniyle hükümet adına özür dileyerek, mağdurlara yönelik devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Luxon, 12 Kasım'da Ulusal Anma Günü düzenleneceğini ve failler adına yapılan anıtların kaldırılacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Yeni Zelanda’yı sarsan cinsel istismar vakaları nedeniyle hükümet açıklama yaptı.

Temsilciler Meclisi'nda konuşma yapan Başbakan Christopher Luxon, yaşananların korkunç olduğunu ifade ederek, “Olanlar yürek parçalayıcıydı. Yanlıştı. Bunlar asla yaşanmamalıydı” dedi.

Luxon, "Bakım altındayken istismara, zarara ve ihmale uğrayan herkes için hükümet adına özür diliyorum. Bu özrü kendi hükümetlerim ve önceki hükümetler adına tüm mağdurlardan diliyorum” şeklinde konuştu.

Hükümetin konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Başbakan, gelecek yıl 12 Kasım'da Ulusal Anma Günü düzenleneceğini ve sokak adları, kamu tesisleri isimleri gibi kanıtlanmış failler adına yapılan anıtlar ve unvanların kaldırılması için çalışmaların başlayacağını söyledi.

Haberin Devamı

ÜLKEDE 200 BİN KİŞİ İSTİSMARA UĞRADI

Yeni Zelanda'da istismara maruz kalan çocuklar ve bakıma muhtaç yetişkinlere ilişkin yıllardır devam eden geniş çaplı soruşturma Temmuz ayında sonuçlanmıştı.

Soruşturmada, devlet kurumları ve kiliselerde 1950-2019 yılları arasında 200 bin çocuk veya bakıma muhtaç yetişkinin istismara uğradığı ortaya konulmuştu.

Raporda mağdurların tecavüz, kısırlaştırma, elektrik şoku gibi saldırılara maruz kaldığı bazı mağdurların zihinsel ve fiziksel engellilerinin bulunduğu kaydedilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Zelanda#Hükümet#Özür

BAKMADAN GEÇME!