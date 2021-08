20 yıllık 'inanılmaz' bir hikaye TikTok trendi haline geldi! İşte Grabovoi sayıları çılgınlığı...

Popüler sosyal medya platformu TikTok'ın trendlerinin ardı arkası gelmiyor. Çeşitli danslar, yemek tarifleri, tuzlu suda yıkanan çilekler derken sürekli yeni bir TikTok trendiyle karşı karşıyayız. Yakın zamanda gündeme oturan bir TikTok trendinin kökenleri ise yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyor.

İsterseniz en baştan başlayalım... Son günlerde özellikle ABD'de yaşayan binlerce TikTok kullanıcısı sık sık şöyle paylaşımlarda bulunuyor:

"700 dolarlık kripto para yatırımımı iki günde 25.000 dolara çıkardım."

"Babam göndereceğini söylediğinden çok daha fazla para yolladı."

"Arabamda 20 dolar buldum."

Herkesin şansı açılmış gibi görünüyor ama paylaşımların sahiplerine göre, işin şansla alakası yok. Bu kullanıcılar kazandıkları paranın sırrının "Grabovoi sayıları" olduğunu söylüyor. Bazı kullanıcılar Grabovoi sayılarını "evreni hack'lemenin şifresi" olarak nitelendirirken, takipçilerine de sayıları kullanıp hayatlarını iyileştirme çağrısı yapıyor.

İSTER SİVRİSİNEKLERDEN KORUNUN, İSTER KİLO VERİN

Peki nedir bu Grabovoi sayıları ve bu trend nereden çıktı?

Grabovoi sayıları rastgele rakamlardan oluşan çok basamaklı bazı sayı dizilerine deniyor. Her amaç için farklı bir sayı dizisi bulunuyor. Insider'ın aktardığına göre, kendisi de bir Grabovoi takipçisi olan Edilma Angel Moyano, 2018'de yayımlanan ve Grabovoi sayılarının çalışma mantığını anlatan kitabında sayı dizileriyle, "hayatlarımızın bir parçası olan durumları ve yapıları olumlu etkilemek için titreşim ve enerji seviyesinde bir frekans yarattığını" öne sürüyor.

Moyano'ya göre hiç beklenmedik bir yerden para gelmesini sağlama sayısı 5207418898, güzel bir cilde sahip olma sayısı 55942833, kilo verme sayısı ise 55942833. Sivrisineklerden korunmak için ise 55942833 ve 694713 sayılarının bir arada kullanılması gerekiyor. Tabii bir de ölümsüzlük sayısı var: 31232700. Bu sayılar zaman zaman basamakların arasına boşluk ya da nokta konmuş halde de karşımıza çıkabiliyor.

RADYONİK MAKİNESİYLE ÜRETİLİYOR

Sayılarla ilgili açıklayıcı içeriklerin bulunduğu internet kaynaklarına göre, her sayı Radyonik imzalar taşıyor ve Grabovoi'un Radyonik makinesi tarafından üretiliyor. (Makinenin ürettiği 'CORONAVIRUS' sayısı 5574621, 'CORONA VIRUS' sayısı ise 6681443.) Radyonik teorisine göre dünya üzerindeki tüm insanlar ve diğer canlılar, birbirlerine dünyanın elektromanyetik alanı üzerinden bağlılar. Dahası tüm canlıların bir elektromanyetik alanı var. Bu alan çok fazla bozulduğunda ortaya çeşitli hastalıklar çıkıyor. Dolayısıyla her organın, hastalığın ve ilacın ayrı bir titreşim frekansı bulunuyor. Bu faktörler sayısal değerler ya da geometrik şekillerle ifade edilebiliyor.

Sayıların yaratıcısı ve etkisine inananlar bunu bir "bilim" olarak nitelendirse de Grabovoi sayılarının bilimsel bilginin en önemli özellikleri olan nesnellik, evrensellik, akılsallık, yanlışlanabilirlik gibi kriterlerini karşılamadığını söyleyebiliriz.

KİMDİR BU GRABOVOİ?

Grabovoi sayılarını keşfeden (icat eden?) ve sayılara ismini veren Grigori Grabovoi'un hikayesi ise sayıların kendisinden çok daha ilginç.

Hafızası kuvvetli olanlar Grabovoi ile takipçilerinin bundan tam 17 sene önce çocukları ölmüş bir grup acılı anneyi kişi başı 1000 euro karşılığında çocuklarını geri getirme vaadiyle kandırdığını hatırlıyor olabilir. (Rusya'da yayın yapan bir hukuk haberleri sitesi olan Rapsi'ye göre, Grabovoi annelere bu sözü verdiğini kabul ediyor, ancak para ile ilgili kısmı reddediyor.)

Bu konuya birazdan geleceğiz. Ancak hikâyenin öncesi de epey olaylı…

YELTSİN'İN UÇAĞINI HAVADA TUTMA GÖREVİ VERİLDİ

Kaynaklara göre Grabovoi, 1963 yılında Kazakistan'ın Çimkent şehrinde doğdu. Kazakistan o dönemde SSCB'nin bir parçasıydı. Özbekistan'da bulunan Taşkent Devlet Politeknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik ve Mekanik Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olan Grabovoi'nin uzmanlığı da kendi internet sitesine bakılırsa matematikti.

Mezun olduktan birkaç yıl sonra Özbek Sivil Havacılık Dairesi için çalışmaya başlayan Grabovoi, Özbekistan'ın ulusal havayolu şirketine "duyu ötesi teşhis" hizmeti veriyordu. Sitesinde anlatılanlara bakılırsa, bu hizmet sayesinde 360 uçuştaki mühendislik sorunlarını isabetli bir biçimde öngörmeyi başardı.

Boris Yeltsin döneminde Grabovoi'un yıldızı daha da parladı. O kadar ki Rusya Sahte Bilim Komisyonu'nun başkanı Eduard Kruglyakov'un 2005 yılında Rus haber ajansı Regnum'a yaptığı açıklamaya göre, genç matematikçinin uçaklarla ilgili performansına hayran olan Yeltsin'in Grabovoi'a 1990'ların sonunda kendisi içindeyken uçağını telekinezi yoluyla havada tutma görevi verdi.

HERHANGİ BİR AKADEMİK ÜNVANI YOK

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, Grabovoi, 1997-2006 yılları arasında çok sayıda uluslararası kuruluşa üye oldu. Yine çok sayıda kuruluştan ve din insanından övgüler aldı.

Ancak Rus yetkililer, bu bilgilerin önemli bir kısmının yalan ya da yanlış olduğunu belirtiyor. Kruglyakov, Regnum'a verdiği röportajda bu konuda da önemli noktaların altını çizdi. Örneğin Rusya'nın en üst düzey akademik akreditasyon kurumu olan Yüksek Tasdik Komisyonu'nun kayıtlarına göre, Grabovoi "ne bir bilim doktoru ne de bir profesör"dü.

Grabovoi, e-posta yoluyla Insider'a yaptığı açıklamada vasıflarının hakiki olduğunu yazdı. Ancak başarılarının önemli bir kısmı abartılmış gibi görünüyor.

Örneğin internet sitesinde, 1998 yılında New York Bilimler Akademisi'ne (NYAS) "seçildiği" yazıyor. Ancak NYAS'te bir seçim prosedürü uygulanmıyor. 135 dolarlık üyelik ücretini ödeyen herkes akademinin bir parçası olabiliyor. Bir NYAS sözcüsü de Insider'a üyelik sürecinde herhangi bir seçim yapılmadığını doğruladı.

KENDİNİ MESİH İLAN ETTİ

Özgeçmişi şöyle ya da böyle uzayıp çeşitlenirken, Grabovoi'nin öz güveni de büyüdü. Grabovoi, bu esnada kendi adını taşıyan birçok kuruluşu hayata geçirdi. Bunların arasında GP Grabovoi Öğretileri tarikatı ve Grigori Grabovoi Doo şirketi öne çıktı. Grabovoi'nin dünyanın dört bir yanındaki takipçileri de çeşitli girişimleri hayata geçirdi. Örneğin kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Grabovoi Vakfı Avrupa'da, Grabovoi Kilisesi ise New York'ta faaliyete geçti.

2004 yılında ise Grabovoi bir YouTube videosuyla dünyanın karşısına çıktı. Görüntülerdeki temiz yüzlü, traşlı, takım elbiseli adam şunları söylüyordu:

"14 Kasım 1963'te Kazakistan'ın Çimkent şehrinin Bagara ilçesinin Kirovski köyünde doğmuş olan ben, Grigori Petroviç Grabovoi, ilan ediyorum ki ben, Grigori Grabovoi, İsa Mesih'in yeniden dünyaya gelişiyim."

DÜNYAYI ŞOKE EDEN BESLAN BASKINI

Aynı yıl Kuzey Osetya'da tüm dünyayı şoke eden bir olay yaşandı. 1 Eylül günü öğretim yılının ilk günüydü. Beslan kasabasında da okullar açılıyordu ve yüzlerce çocukla ebeveynleri okulun ilk günü için toplanmıştı. Kutlamalar henüz başlamışken silahlı bir grup okula baskın düzenledi. Yüzlerce insan rehin alındı. Okulu basanların talebi Rus askerlerinin Kuzey Osetya'nın komşusu Çeçenistan'dan çekilmesiydi.

Krizi sonlandırmak için harekete geçen Rus askerlerinin, 3 Eylül günü okula müdahalesiyle başlayan çatışmalarda, 186'sı çocuk 330 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi sakat kaldı ve ömürleri boyunca altından kalmayacakları bir travma yaşamaya mahkûm oldu. Çocuklarının kayıplarıyla yerle bir olmuş anneler ise aniden kendilerini Grabovoi'un takipçileri olarak buldu.

"BEN BU MUCİZEYE İNANIYORUM"

Korkunç olaydan birkaç ay sonra çocukları baskında ölen kadınlar, Beslan Anneleri adı altında örgütlenerek ve Rus askerlerinin müdahalesinin neden bu kadar kanlı olduğunu sorgulamaya başlamıştı. Aynı dönemde Grabovoi da Moskova'da düzenlediği "şifa seansları" ile gündeme geldi. Ve Beslan Anneleri'nin yolu Grabovoi ile kesişti hatta anneler Grabovoi'un en ateşli savunucuları haline geldi.

Nasıl gelmesin ki? Grabovoi bu kadınlara çocuklarını yeniden hayata döndüreceğine dair söz veriyordu… Beslan Anneleri grubunun kurucusu Susanna Dudiyeva, 2005 yılında katıldığı bir Drugg seminerinde, "Ben bu mucizeye inanıyorum ve gerçek olacağını biliyorum" diyordu. "Annelik iç güdüm, annelik inancım bana bunun doğru olduğunu söylüyor."

Rus gazetesi Komolskaya Pravda'nın 2005 tarihli haberine göre, Grabovoi, annelerden kişi başı çocuklarını hayata döndürme karşılığında 1000 euro'luk bir ödeme alıyordu. Ödemeler Grabovoi'un "sosyal ve siyasi oluşumu" Drugg üzerinden yapılıyordu.

MUHABİRİN ELİNDE MAKBUZU BİLE VARMIŞ

Haber sitesi Vocativ, 2014 yılında Grabovoi ile ilgili bir araştırma yayımladı. O dönemde Vocativ'e konuşan Komolskaya Pravda muhabiri Vladimir Vorsobin, yaptığı haberin halen arkasında olduğunu hatta elinde "hayata geri döndürme" için ödediği 1000 euro karşılığında bir makbuz olduğunu bile söyledi.

Vorsobin haber araştırma sürecinde yaşadıklarını da Vocativ'e şu sözlerle anlattı:

"Başta biraz korktum ama sonra Grabovoi'un takipçilerinin özlerinde nazik insanlar olduklarını fark ettim. Hepsi çok iyi eğitimliler ama Rusya'daki birçok insan gibi onlar da arayış içindeler."

Vorsobin, başlangıçta hukukçularla konuşmuş ve Grobovoi'nin yargılanmasının mümkün olmadığını öğrenmişti. Çünkü her şey kitabına uygun yapılıyordu. Dahası Grabovoi, Sovyetlerde lider kadrolarını korumakla görevli bir KGB biriminde çalışmış kişiler tarafından korunuyordu.

KARDEŞİ ÖLMÜŞ NUMARASINA BAŞVURDU

Bütün bunlara rağmen geri adım atmadı ve bir tuzak kurdu. Güya ölmüş bir üvey kardeşi vardı ve bu kardeşini hayata döndürmek istiyordu. Drugg'un ofisine gittiğinde belgelerle, pullarla, muhasebe bölümüyle tam bir şirkete girdiğini fark etti.

Vorsobin'e bir makbuz verip 1000 euro'luk ücreti Rusya'nın devlet bankası olan Sberbank'a ödemesi gerektiğini söylediler. Ödemeyi yapan Vorsobin'e birkaç gün sonra Moskova'nın kuzeyinde bulunan bir otele gitmesi gerektiği bildirildi.

Vorsobin şöyle devam etti: "Saat gece 11 civarıydı. Gittiğimde içeride bazıları Beslan Anneleri olmak üzere 40-50 kişi vardı. Parayı siz hesap edin; kişi başı 1000 euro'dan haftada bir iki kez 50 kişilik bir grup. Maliyetleri de yok gibiydi. Bir oda tutmuşlardı, herkesle orada görüşüyorlardı."

"BEN HER ŞEYİ GÖRÜRÜM"

Vorsobin günün ilk ışıklarına kadar sırada bekledi. En sonunda Grabovoi ile karşı karşıya gelebildi ve kayıt cihazını açtı. Ölmüş kardeşini hayata döndürmek istediğini söyledi. "Tamamdır, kardeşin canlandı" cevabını aldı. Grabovoi kafasını bile kaldırmadan "Kardeşin St. Petersburg'un güneyinde bir yerde yaşıyor" dedi ve seans sona erdi.

Vorsobin olanlara inanamıyordu. 1000 euro ve sadece 2 dakika! Yine de bir soru daha sormadan edemedi...

Vorsobin: Bunu nasıl yapıyorsunuz? Tanrı mısınız siz?

Grabovoi: Evet, ben Yüce Tanrı'yım.

Vorsobin: Her şeyi biliyor musunuz?

Grabovoi: Evet, ben her şeyi görürüm.

Vorsobin, "İyiymiş" dedi ve ayrıldı.

Komolskaya Pravda'nın bu haberi sonrası olay savcıların da dikkatini çekti. Vorsobin'i arayıp elinde belge olup olmadığını sordular. Ama başlarda bir şey olmadı çünkü Vorsobin'e göre "yukarılarda birileri" Grabovoi'u koruyordu. Ancak bir süre sonra bu yukarılardaki kişi fikrini değiştirdi. Grabovoi, şifa seanslarını gerçekleştirdiği otelde gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Grabovoi, annelerden para aldığı iddiasını reddetti. 2008'de suçlu bulunarak cezaevine gönderildi ve 2010'a kadar hapiste kaldı.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN ÇÖKÜŞÜNDEN HEMEN SONRA

Takipçilerine göre, Rusya devletinin 1990'lı yıllarda Grabovoi'u sahiplenmiş olması, Grabovoi'un söylediklerinin doğruluğunun kanıtı. Ancak psikolog ve eski şifacı Inna Kanevski'ye göre, Grabovoi'un takipçi toplayabilmesinin asıl nedeni Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından ülke genelinde sahte bilime ve spiritüalizme karşı büyük bir aşk doğmuş olması.

Kanevski ise bunun bir önceki rejimin katı din karşıtı ve Marksist materyalist anlayışına bir tepki ve ülkenin çökmekte olan altyapısına karşı bir çözüm olarak ortaya çıktığını söyledi.

Gerçekten de o dönem sadece Grabovoi'un parladığı bir dönem değildi. Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından ortaya çıkan yeni toplumsal yapıda yüzlerce yıl öncesinin okült inançları yeniden gündeme geliyordu. Sihir ve mistisizm çılgınlığı yaşanmaya başlamıştı. Bir zamanlar Komünist Parti'nin toplantıları yapılan kasaba salonlarında Lenin için ruh çağırma seansları düzenleniyordu. Kremlin'in onayladığı falcıların "şifa seansları" devlet televizyonunda yayınlanıyor, devlet gazetesi Pravda'da burç köşeleri açılıyordu.

"EVRENSEL BİR ÇILGINLIK YAŞANIYORDU"

Kanevski, Insider'a yaptığı açıklamada, "Evrensel bir çılgınlık yaşanıyordu. En bilimsel düşünenimiz bile söylenenlere inanıyordu. Sovyet tıbbı dökülüyordu, her şey yıkılıyordu ve bu insanlar size bir şeyler vadediyordu" diye konuştu.

Dolayısıyla Kanevski'ye göre, çocuklarını kaybetmiş annelerin evlatlarını geri getirebileceğini söyleyen bir kişiye kapılmaları oldukça normaldi.

Grabovoi, Insider'ın bu konularla ilgili ayrıntılı sorularını yanıtlamayı reddetti, sadece vasıflarının meşruiyetiyle ilgili konuştu.

Ancak Grabovoi Vakfı'nın yöneticisi Luigi Stefano Candela, vakıf adına Insider'a ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Grabovoi'a verilen hapis cezasının bir tuzak olduğunu söyleyen Candela, kanıtlarla oynandığını ve yalan haber yapıldığını öne sürdü.

PUTİN'E RAKİP Mİ OLACAKTI?

Candela Grabovoi'un yargılanmasını bir siyasi operasyon olarak nitelendirdi. Mahkeme sürecinde Rusya'nın muhalefet yanlısı gazetelerinden Novaya Gazeta, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başta Grabovoi'u desteklediğini ancak ikilinin arasının sonradan açıldığını yazdı. Gazete Grabovoi'un 2004 yılında devlet başkanlığına aday olmayı düşündüğünü açıklamasının ardından Putin'in kendisine düşman olduğunu öne sürdü.

Hatta Grabovoi'u koruyan yükseklerdeki kişinin Putin olduğu, Grabovoi göz altına alınmadan önce Putin'den izin alındığı haberleri gündeme geldi. Diğer yandan Grabovoi'un, Beslan'la ilgili kamuoyundaki tartışmaların üzerini örtmek için Kremlin tarafından bir piyon olarak kullanıldığını iddia edenler de vardı.

Örneğin deneyimli muhabir Elena Milaşina, Kremlin'in Beslan Anneleri'nin etkisini azaltmak için Grabovoi'u kullandığına dair haberleriyle 2013 yılında Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne layık görüldü.

RUSYA AİHM'DE YARGILANDI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2016 yılında Moskova hükümetini Grabovoi'yi uzun tutukluluk süresi nedeniyle 2500 euro tazminat ödemeye mahkûm etti. Mahkemenin kararında Grabovoi'un iki yıl boyunca hâkim karşısına çıkmadan hapiste tutulmasının insan haklarının ihlal edilmesi anlamına geldiği belirtildi. Rusya Yüksek Mahkemesi ise Grabovoi'un tutukluluğuyla ilgili birçok kararı bozdu.

Candela, Insider'a yaptığı açıklamada, Grabovoi'un masumiyetinin bir kanıtı olarak Rus avukat ve eski KGB ajanı Mihail Trepaşkin'in 2018 yılında düzenlediği bir basın toplantısında söylediklerine işaret etti. Trepaşkin, Yüksek Mahkeme'nin tutukluluk kararlarını bozmasının, Grabavoi'un dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili hükmü de bağladığını öne sürüyordu ancak Insider'ın bu iddiayı bağımsız kaynaklardan teyit etmesi mümkün olamadı.

"KANALIM İÇİN HARİKA OLACAK"

TikTok kitlesi ise uzun bir süre boyunca bunların hiçbiriyle ilgilenmedi. Örneğin Londra'da yaşayan 20 yaşındaki öğrenci Joy Thompson'a göre Grabovoi sayıları dışavurum trendinin bir parçasıydı. Dışavurum, olumlu düşünce gücüyle arzuları ve inançları gerçeğe dönüştürme pratiği olarak tarif ediliyor. (Uzmanlar ise pozitif düşüncenin herhangi bir etkisi olması için yanında bir eylem de olması gerektiğini belirtiyor.)

TikTok'ta tarot ve spiritüalizm üzerine içerikler paylaşan Thompson, Grabovoi sayılarıyla ilk kez mart başında tanıştığını ve çok heyecanlandığını belirtti. "'Aman Tanrım, bayıldım bu işe' diye düşündüm" diyen Thompson, Grabovoi hakkındaki dolandırıcılık suçlamaları, Beslan'da ölen çocuklar ya da Mesih olma iddialarına dair bir şey bilmediğini ifade etti.

Bununla birlikte neredeyse hiç araştırma yapmadığını da kabul eden Thompson, "'Bu dışavurum mu, plasebo mu bilmiyorum ama bu konuda TikTok'lar çekeceğim' dedim. 'İşe yarıyor ve bu bir trend. Kanalım için harika olacak' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

MAYIS BAŞINDA KULLANICILAR ŞÜPHELENMEYE BAŞLADI

Böyle düşünen tek kişi Thompson olmasa gerek zira Gizmodo'nun haberine göre, #GrabavoiCode etiketi, mayıs başı itibarıyla 56 milyon görüntülenmeye ulaştı. O tarihte @daddyspiderlashes gibi TikTok kullanıcıları Grabovoi'un dolandırıcılık davasının geçmişini keşfedip takipçilerine duyururken, Grabovoi sayılarının anti-Semitizm bağlantısı olabileceği fikrini de ortaya attı.

(Birçok kişi için bu sayılardan faydalanmanın yollarından biri dizileri kalıcı bir kalemle kollara yazmak. Bu trendi eleştirenler söz konusu uygulamanın Nazilerin toplama kamplarında insanların kollarına kimlik numaralarını dövme yapmasını hatırlattığını belirtiyor. Candela ise Grabovoi'un öğretilerinde kola yazmanın yeri olmadığını söyledi.)

Bu gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Thompson ve daha birçok TikTok'çu, tavır değişikliğine gitti. Thompson Grabovoi'un kendisine hiç destek vermediğini belirterek, sayıları "melek sayıları" ya da "dışavurum kodları" olarak adlandırmaya başladı.

TIKTOK'TA DOĞRU BİLGİYE ULAŞMAK ÇOK ZOR

Bugün ise çok fazla araştırma yapmadan Grabovoi trendine dalmış olmaktan pişmanlık duyuyor.

TikTok'un "Senin İçin" sayfasındaki içeriklerin çok hızlı değiştiğini ve paylaşımlarda çok fazla bağlam ya da bilgi olmadığını ifade eden Thompson, Insider'a, "Benim karşıma hep ruhani yanı çıktı" diye konuştu.

Diğer yandan Kanevski, TikTok'ta yanlış bilgileri teyit etmenin oldukça zor olduğunu söyledi. TikTok'ta yayılan birçok hurafeyi yalanlayan paylaşımlar yapan Kanevski, bu konuda çok sayıda tepkiyle karşılaştığını ve uygulamanın içindeki şikâyet mekanizmasını kullanmaktan da yıldığını ifade etti.

Insider'a konuşan bir TikTok sözcüsü ise, uygulamanın kullanıcı sözleşmesi kapsamında Grabovoi sayılarıyla ilgili paylaşım yapmanın yanlış bilgiyi yayma kriterlerine uymadığını belirtti. TikTok kurallarına göre bu kriterler nefret, şiddet, panik uyandırmak, seçimlerin meşruiyetine zarar vermek, bir sağlık sorununa yol açmak ya da dijital sahtekarlık gibi paylaşımlarda devreye giriyor.

Grabovoi sayıları başka sosyal medya platformlarında da gündeme geldi. Ancak Kanevski'ye göre TikTok'un algoritması ve kullanıcılar arasındaki kuvvetli bağ nedeniyle, dengeli bir bilgi akışı sağlamak bu platformda mümkün olamıyor.

Kanevski, bu durumu, "TikTok'ta ciddi bir tecrübe zenginliği var. Ama aynı zamanda içerik sizin kim olduğunuza göre şekilleniyor" sözleriyle açıkladı.

Diğer yandan Grabovoi'un sosyal medyada öne çıkması, Candela gibi birçok kişiyi de oldukça sevindiriyor. Candela da bu trendi yakalamak için yakın zamanda bir TikTok hesabı açtığını belirterek Insider'a "Grobovoi bana, 'Mutlaka TikTok'ta olmalısın' dedi" diye konuştu.

Insider'ın "A cult leader was imprisoned in Russia for promising mothers he could resurrect their massacred children. 13 years later, his 'cheat codes for the universe' became a TikTok obsession." ve Vocativ'in "False Messiah or Putin’s Pawn? The Strange Saga of Grigory Grabovoi" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.

