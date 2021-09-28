20 yıllık çaba boşa gitti! Taliban süresiz yasakladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kış planı devreye girdi 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...#Koronavirüs
Her satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtuHer satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtu!#Cinci Hoca
Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı İkinci baharını yaşıyor...Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı! İkinci baharını yaşıyor...#Fenerbahçe
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
8 ilde operasyon 28 kişi hakkında gözaltı kararı8 ilde operasyon! 28 kişi hakkında gözaltı kararı#Operasyon
İhtiyacın 3te 1ini karşılayacak Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladıİhtiyacın 3'te 1'ini karşılayacak! Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladı#Fatih Dönmez
Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronada en şanssız grupOxford Üniversitesi açıkladı: Korona'da en şanssız grup! #Koronavirüs
Koronayı yendiler... 561 gün sonra mutlu sonKorona'yı yendiler... 561 gün sonra mutlu son!#Norveç
Pantene Altın Kelebek’te oylama heyecanı başladıPantene Altın Kelebek’te oylama heyecanı başladı#Pantene Altın Kelebek
Akşener’in hamlesindeki can alıcı noktaAkşener’in hamlesindeki can alıcı nokta#Akşener
60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler Ne de bir bardak su verdiler...60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler! Ne de bir bardak su verdiler...#Seyfi Dursunoğlu
Kardeşi Selçuk Tektaşı kaybeden Alişanın zor günleri: Konuşmak istemiyorumKardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın zor günleri: Konuşmak istemiyorum#Alişan
Ünlü futbolcu menajeri Nusrette hesaba isyan etti ama...Ünlü futbolcu menajeri Nusret'te hesaba isyan etti ama...#Nusret
Bülent Korkmaz, Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadıBülent Korkmaz, Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı#Bülent Korkmaz
Miçotakisten çok önemli Türkiye itirafıMiçotakis'ten çok önemli Türkiye itirafı#Miçotakis
HABERLERDünya Haberleri

20 yıllık çaba boşa gitti! Taliban süresiz yasakladı

#Afganistan#Taliban#OKUL
20 yıllık çaba boşa gitti Taliban süresiz yasakladı

Afganistan'ın önde gelen üniversitesi kadın eğitmen ve öğrencilerin ünversiteye girişinin süresiz olarak yasakladığını duyurdu. Son gelişme Afganistan'da kadın hakları ve yüksek öğrenimi geliştirmek için verilen yirmi yıllık bir çabaya büyük darbe oldu.

Haberin Devamı

ABD güçlerinin çekilmesi ile Kabil'de yönetimi ele geçiren Taliban eski alışkanlıklarının aksine ılımlı açıklamalar yapmaya çalışıyordu. Ancak tüm bu açıklamaların aksine yapılan uygulamalar izlenecek politikaların çok da ılımlı olmayacağını ortaya koydu.

Taliban'ın üst düzey isimlerinden defalarca kez kadınlara eğitim ve çalışma hakkı verileceği söylense de bugün gelen son haber kadın hakları için verilen yirmi yıllık çabanın boşa gittiğini gösterdi. 

Afganistanda ilk eğitim günü Sosyal medya bu kareyi konuşuyor...

İlgili Haber:Afganistan'da ilk eğitim günü! Sosyal medya bu kareyi konuşuyor...

Taliban'ın kontrolü tam olarak ele geçirmesinin ardından hem dünyada hem de Afganistan'da en büyük endişelerden biri de kadın haklarıydı. Geçtiğimiz günlerde kadınların üniversitede perde arkasından eğitim aldığı fotoğraf çok konuşulmuştu. Ardından ülke genelinde lise ve ortaokullarda erkeklerin öğretime başlaması ancak kızlar için herhangi bir açıklama yapılmaması gözlerden kaçmamıştı.

Son dakika: Talibandan kadınlara flaş çağrı

İlgili Haber:Son dakika: Taliban'dan kadınlara flaş çağrı!

KADILARA SÜRESİZ YASAK GETİRİLDİ

Haberin Devamı

Kabil Üniversitesi'nin yeni rektörü yaptığı dün yaptığı açıklama ile kadınların eğitmen veya öğrenci olarak kurumdan süresiz olarak yasaklanacağını duyurdu.

Rektör Mohammad Ashraf Ghairat konuya ilişkin paylaştığı tweette, "Size Kabil Üniversitesi rektörü olarak söz veriyorum. Herkese gerçek bir İslami ortam sağlanmadıkça, kadınların üniversitelere gelmesine, çalışmasına izin verilmeyecek. Önce İslam." ifadelerini kullandı.

Talibandan kadınlar için yeni karar Kadın Bakanlığı, Ahlak Bakanlığı oldu

İlgili Haber:Taliban'dan kadınlar için yeni karar! Kadın Bakanlığı, 'Ahlak Bakanlığı' oldu

TAMAMI ERKEKLERDEN OLUŞAN KABİNE

Yeni üniversite politikası, 1990'larda, kadınların yalnızca bir erkek akrabası ile birlikte sokağa çıkmalarına izin verildiği ve tamamen okuldan uzak tutulduğu günleri hatırlatıyor

Taliban liderleri geçtiğimiz günlerde tamamı erkeklerden oluşan bir kabine atadı. Yeni hükümet, güvenlik endişelerini öne sürerek kadınların işyerine geri dönmesini de yasakladı.

İlgili Haberler:

Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Her satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtu!Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse
Haberle ilgili daha fazlası:
#Afganistan#Taliban#OKUL