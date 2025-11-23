20 yıl sonra iki vatandaşlık... Ne KKTC ne de TÜRK kimliği vardı

Haberin Devamı

Aziz Nesin’in ünlü “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” romanının bir benzeri KKTC’de gerçek oldu. 20 yıl önce Girne’de evlilik dışı ilişkiden doğan Fatoş, tek resmi evrağı doğum belgesiyle liseyi bitirdi, defalarca ilgili mercilere gitti geldi, ancak ne anne babasının vatandaşı olduğu Türkiye, ne de KKTC vatandaşlığını alabildi. 18 yaşını geçince vatandaş olmadığı için yasadışı ikamet eden durumuna düştü ve ‘853 gün ikamet izinsiz KKTC’de bulunmaktan’ tutuklandı. Avukatı Beste Dal, bürokrasiye isyan ederek, kimliği olmadığı, vatansız da ilan edilmediği için tutuklanan Fatoş’u kimin kurtaracağını sordu, “Bu genç kız kime emanet?” diye feryat etti.

ANNE’NİN CEZASI 2 MİLYONU AŞTI

Avukat Beste Dal’ın verdiği bilgilere göre, Fatoş 2005 yılında evlilik dışı ilişkiden Girne’de dünyaya geldi. Anne ve biyolojik babası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Fatoş’a üvey babasının ‘Horuz’ soyadıyla doğum belgesi verildi. Anne, Fatoş 3 yaşındayken çalışma izni olmadığı için 2008 yılında KKTC’den ayrıldı. Anne, aradan geçen yıllarda muhaceret cezasının 2 milyon 190 bin liraya yükselmesi nedeniyle KKTC’ye gelemedi.

BAŞVURU AŞAMASINA BİLE GELEMEDİ

Büyükelçilikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuruda annenin imzası ve hazır bulunması şartı nedeniyle Fatoş resmi başvuru aşamasına bile gelemedi. Kimliği olmaması nedeniyle kendisi de Türkiye’ye gidemedi. Fatoş, doğduğu ve hiç dışarı çıkmadığı ülkenin, KKTC’nin vatandaşlığına da başvurmaya çalıştı. Annenin başvuruda bulunma şartı yine karşısına çıktı.

‘VATANSIZ’ DA KABUL GÖRMEDİ

Aradan geçen yıllarda üvey babasının ilgilendiği Fatoş elindeki tek evrak doğum belgesiyle liseyi bitirdi, 20 yaşına geldi. KKTC İçişleri Bakanlığı avukatlarının başvurusuna rağmen, Fatoş’u ‘vatansız’ da ilan etmedi. Vatansız belgesi olsa KKTC’de sürekli ikamet izni olacaktı. Fatoş geçen hafta polisin rutin kontrollerinde kimliği olmadığı ve KKTC’de 853 gün (18 yaşını aştıktan sonra geçen süre) yasadışı ikamet ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Hakim, Fatoş’un lehine bürokratik sorunları çözülene kadar poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

AVUKATI İSYAN ETTİ

Fatoş’un avukatı önceki gün hakimin 7 gün ek tutukluluk kararından sonra basının karşısına çıkarak, “Bürokraside çalmadığımız kapı kalmadı, kimse cevap vermedi” diye isyan etti. Sonunda Türkiye ve KKTC makamları gerekli adımları atarak 20 yıllık problemi çözüme kavuşturdu.

BAKAN: DOĞUŞTAN TÜRKİYE VATANDAŞI

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yerel medyada büyük yankı uyandıran Fatoş’un dramıyla ilgili açıklama yaparak genç kadının kimliği olmasa da doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dikkat çekti. Oğuz ikinci açıklamasında da müjdeyi verdi. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin avukatlarla görüşerek resmi başvuruyu aldığını ve kimlik verme süreci başlattığını, kimliğini almasının akabinde KKTC Bakanlar Kurulu’nun da ilk toplantısında Fatoş’a ‘istisnai vatandaşlık’ vereceğini duyurdu.