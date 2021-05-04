20 yıl sonra devir teslim! Amerikan bayrağı indi Afgan bayrağı çekildi

DEVİR teslim için yapılan törende Amerikan bayrağı indirilirken, Afganistan bayrağı göndere çekildi. O anlara ait görüntüler Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından servis edildi. Antonik’te çekilme öncesi kaç Amerikalı asker bulunduğuna dair ise bilgi verilmedi. Üssün bundan sonraki süreçte NATO ve ABD tarafından eğitilmiş Afganistan özel kuvvetleri tarafından kullanılacağı belirtildi. Amerikan ordusu, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Taliban’la varılan anlaşmanın ardından bazı başka üsleri de Afganistan’a devretmişti.

ORDU TEYAKKUZ HALİNDE

Öte yandan çekilme süresince Afgan güçlerinin olası Taliban tehdidine karşı teyakkuza geçtiğinin duyurulmasının ardından önceki gün, 100 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü John Kirby, gazetecilere verdiği demeçte, “hafta sonu boyunca yaşanan Taliban saldırılarının, çekilme programını etkilemeyecek küçük taciz saldırıları olduğunu” söyledi. Selefinin çekilme vaadine sadık kalan ABD Başkanı Joe Biden, sürecin ilk planlandığı gibi 1 Mayıs yerine 11 Eylül’de tamamlanacağını duyurmuştu.

TALİBAN SALDIRDI

ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararıyla birlikte son dönemde Taliban’ın saldırılarında artış gözleniyor. Dün de ülkenin güneybatısında Farah eyaletinde bir askeri karakola düzenlenen saldırıda en az 7 Afgan askeri öldü. Taliban’ın yakınlardaki bir evden 400 metrelik bir tünel kazarak karakola ulaştığı, ölenler arasında elit komandoların da olduğu belirtildi.

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