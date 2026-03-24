×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

20 milyon dolarlık poz

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 07:00

Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez’in Instagram’da paylaştığı bir fotoğraf çok konuşuldu.

Haberin Devamı

Lüks detaylarla dolu karede yer alan eşyaların toplam değerinin 20 milyon doların üzerinde olduğu iddia edildi. Fotoğrafta çift, Ronaldo’nun son derece nadir modellerden biri olan Bugatti Centodieci aracının içinde görülüyor.

Fotoğraftaki en pahalı parça Ronaldo’nun 13.5 milyon dolar değerindeki spor otomobili Bugatti Centodieci. Rodriguez’in pırlanta yüzüğünün yaklaşık 6 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

Ronaldo’nun Patek Philippe saatinin 700 bin dolar, Rodriguez’in saatinin ise 450 bin dolar değerinde olduğu belirtildi.

