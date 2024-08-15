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20 milyar dolarlık paket: ABD’den İsrail’e devasa satış

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#ABD#İsrail#Füze
20 milyar dolarlık paket: ABD’den İsrail’e devasa satış
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 07:00

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail için savaş uçakları, havadan havaya füzeler, top ve havan mermileri ile birlikte taktik araçlar barındıran 20 milyar dolarlık satış paketini onayladığını duyurdu.

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Buna göre İsrail’e 18.82 milyar dolarlık 50 adet F-15IA ve F15I+ savaş uçağı, 102 milyon dolarlık 30 adet orta menzil havadan havaya füze (AMRAAM), 774 milyon dolarlık tank mermisi, 61 milyon dolarlık 50 bin adet yüksek patlayıcılı havan mermisi ve 583 milyon dolarlık taktiksel zırhlı araç satışı yapılacak. Ayrıca İsrail’in mevcutta elinde bulundurduğu iki düzine F-15 savaş uçağı filosunu yeni motorlar ve radarlarla donatması için modernizasyon kitleri de gönderilecek. ABD medyasına göre satışına onay verilen silahların ve malzemelerin yakın zamanda İsrail’e ulaşması beklenmiyor. Sözleşme kapsamında teslim edilecek en erken sistemlerin 2026 civarında İsrail’e gönderileceği öne sürüldü.

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#ABD#İsrail#Füze

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