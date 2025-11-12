×
HABERLER

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası emekli C130 pilotundan dikkat çeken paylaşım

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 12:44

Eski Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) pilotu Scott Bateman, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 uçağına ilişkin görüşlerini paylaştı. C130 ile defalarca kez uçtuğunu belirten Bateman, uçağın güvenlik kusurları bulunduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

20 askerimizin şehit olduğu uçak kazası tüm Türkiye'yi yasa boğarken, uçağın düşme nedeni ile ilgili farklı iddialar ortaya atıldı.

Bazı sosyal medya hesapları C-130'un tasarımında hatalar bulunduğunu iddia ederken modelin geçmişte dahil olduğu kazalar nedeniyle motor problemlerine sahip olduğu öne sürüldü

RAF'tan emekli eski bir C-130 pilotu olan Scott Bateman, X hesabından yaptığı bir paylaşımla, uçağa ilişkin bilgiler paylaşarak iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

"C-130'UN TASARIMI KUSURLU DEĞİL" 

Kariyerinin önemli bir kısmında C-130 uçaklarına kaptanlık yaptığının altını çizen Bateman, uçağın tasarımına ilişkin iddiaları ele alarak, C-130'un tasarımında herhangi bir kusur bulunmadığını kaydetti.

Uçağın personel hatalarına karşı dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Bateman, şunları bildirdi:

"Çoğunuzun bildiği gibi, RAF kariyerimin büyük bir bölümünde C-130'u uçurdum; önce hava yük sorumlusu, sonra da pilot ve kaptan pilot olarak. Bu uçakta hem operasyonel faaliyetlerle hem de dünya çapında malzeme taşıyarak çok zaman geçirdim. Düşman saldırıları haricinde her türlü koşulda toleransı çok yüksek olan, son derece güvenilir gövdeye sahip bir uçak."

'SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR SAÇMA'

Sosyal medyada dolaşan iddiaların "saçma" olduğunu savunan Bateman, uçağın güvenli olmadığına ilişkin geçmiş kazalardan verilen örneklerin doğru olmadığını ifade etti.

Bateman, C-130'un düşman bölgelerinde faaliyet yürütmek için tasarlanmış bir uçak olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"C-130, dünyada en uzun süredir üretilen en eski askeri uçaktır. 70 yılı aşkın süredir piyasada. Kullanıldığı harekâtların listesi uzun ve evet, bunun sonucunda önemli kayıplar yaşadı. Üretilen tüm uçakların neredeyse yüzde 15'i kaybedildi. Ancak bu, düşen uçakların hepsinin kazalarda kaybedildiği anlamına gelmiyor; (C-130'ların) 29'u kara harekâtında kaybedildi. Ayrıca ABD, Vietnam'da 70'ten fazla C-130 kaybetti. Ancak bu, uçağın güvensiz olduğu ya da zayıf bir güvenlik siciline sahip olduğu anlamına gelmiyor. Sınırları zorlayan taktik bir nakliye aracı olduğu için düşen C-130'ların çoğu düşman harekâtında kaybedildi."

BRİTANYA DÜŞMAN BÖLGELERİNDE 6 ADET C-130 KAYBETTİ

Britanyalı pilot, RAF'ta görev yaptığı süre boyunca 6 C-130'un düştüğünü sözlerine ekledi. Bateman, 6 uçaktan 5'inin düşman bölgelerinde hedef alınması sonucu düştüğünü vurgulayarak, kayıpların uçakta bir kusur bulunmasından kaynaklanmadığını belirtti.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130'da yaşamını yitiren şehitlerimize saygılarını sunan Bateman, kazayla ilgili spekülasyondan kaçınılması gerektiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"(Kazaya dair) Spekülasyon yapmak haksızlık olur. Ama mürettebatın, kendilerinden önceki pek çok kişi gibi, Çok sevdikleri bir işi yaparken hayatlarını kaybettiğine inanıyorum. Uçuş tulumlarındaki bayrak ne olursa olsun, Albert ile (C-130) uçanlar ve uçmuş olanlar büyük bir ailenin parçasıdır. Bugün, bu aileden insanların kaybının yasını tutuyoruz."

BAKMADAN GEÇME!