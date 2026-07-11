20 asker bile sevk edilemedi… Gazze’de barış gücü çıkmazı

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ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberine göre, Hamas’ın yeniden güç kazanmasını önlemek amacıyla kurulması planlanan 20 bin kişilik Uluslararası İstikrar Gücü’nün (UİG), ilk etapta 10 ila 20 Fas askerinden oluşan sembolik bir birliği bile bölgeye sevk etmekte zorlandığı ortaya çıktı. Habere göre, Faslı askerler de Gazze’de doğrudan konuşlanmayacak, önce Kerem Şalom Sınır Kapısı yakınında İsrail tarafında kurulan lojistik merkezde eğitim faaliyetleri yürütülecek.

İNSANİ BÖLGE KURULACAK

Öte yandan Barış Kurulu ise Gazze’nin güneyindeki Refah’ta Filistinliler için pilot bir insani bölge kurmayı hedefliyor. İsrail merkezli Times of Israel’e göre bölgede on binlerce Filistinlinin geçici barınma alanlarına yerleştirilmesi ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulması planlandı. Wall Street Journal’ın haberinde, “Refah’ta yaklaşık 25 bin kişiyi barındıracak yerleşim projesini desteklemek için Birleşik Arap Emirlikleri’nin 100 milyon dolar fon sağladığı” belirtilmişti.

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SALDIRILAR DİNMİYOR

Öte yandan İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi genelindeki saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu önceki gün Tuffah mahallesinde bulunan Haşimiye Okulu çevresini hedef alırken, İsrail donanmasına ait savaş gemileri de Han Yunus ve Refah kıyılarına doğru ateş açtığı belirtildi. İsrail basını da aynı gün Hamas’ın Nuhba Gücü hücre komutanlarından Yahya Said Muhammed Hamdan’ın öldürüldüğünü duyurdu. Gazze’de ateşkesten bu yana İsrail’in saldırılarında 1092 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 507 kişi ise yaralandı.

Gazze’de ateşkesin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen, bölgede yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik somut bir adım atılamadı.

RAMALLAH’TA 20 YIL SONRA SEÇİM SÜRECİ BAŞLIYOR

SON parlamento seçiminin 2006 yılında yapıldığı Filistin’de Devlet Başkanı Mahmud Abbas, önceki gün yasama seçimlerinin 28 Kasım’da yapılmasını öngören kararnameyi yayımladı. Filistin haber ajansı WAFA, kararnamenin “Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri, Filistin Yasama Konseyi üyelerini belirlemek üzere yapılacak ‘özgür ve doğrudan’ seçimlere katılmaya çağırdığını” belirtti. Ayrıca, yasaya uygun şekilde gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması öngörülen devlet başkanlığı seçimlerinin tarihinin de daha sonra belirleneceği kaydedildi. Özellikle Avrupa ülkeleri, Filistin’de iki devletli çözüm yolunda daha fazla destek için Ramallah yönetiminin seçim yapması talebini uzun süredir dile getiriyordu.

