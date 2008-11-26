2 yüzlü köpek

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İki yıl önce başka bir köpekten alınan bir yüzün üçte birlik kısmının nakledildiği tazı, yeni yüzüne tamamen uyum sağladı.

Böylece dünyada köpeklere uygulanan ilk başarılı yüz nakli gerçekleşmiş oldu. Ameliyat, yüzü nakledilen köpeğin hayatına mal olurken, Wing Wen adlı tazı ise yeni bir yüz ve kulağa kavuştu.



Ameliyatı gerçekleştiren Çinli cerrah Zhen Shengwu, köpek yüzüyle insanınkinin benzer yapıda olduğunu söyledi. Shengwu bu başarılı operasyonun yüz ameliyatı olacak Batılıları ülkeye çekmesini umuyor.