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2 yaşındaki Picasso

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Laurent Schwarz#Picasso
2 yaşındaki Picasso
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

Almanya’da “Küçük boy Picasso” olarak adlandırılan iki yaşındaki Laurent Schwarz, yaptığı çalışmalarla sanat camiasında gündem oldu.

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Küçük Schwarz’ın at, kedi ve ördek resimleri dünyanın dört bir yanından beğeni topluyor. Laurent’in annesi Lisa Schwarz, oğlunun sanat yeteneğini fark etmenin bir tesadüf olduğunu ve bunun bir aile tatili sırasında gerçekleştiğini söyledi. Lisa, oğlunun sanatını paylaşmak için özel bir Instagram hesabı açtı ve Laurent’in eserleri hızla popülerlik kazandı. Özellikle soyut tarzı ve canlı renkleriyle dikkat çeken resimler, binlerce takipçi tarafından beğenilip paylaşılıyor. Minik Picasso’nun çalışmaları nisan ayında Münih’in en büyük sanat fuarı ART MUC’da sanatseverlerle buluştu. Schwarz’ın yaptığı tablolar 6 bin 500 Euro’ya kadar alıcı buluyor.

 

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#Almanya#Laurent Schwarz#Picasso

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