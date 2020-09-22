Olay, Ukraynaâ€™nÄ±n doÄŸusunda yer alan Selydove ÅŸehrinde meydana geldi. Yegor,Â ikinci yaÅŸ gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±nda ailesinin misafirlerle ilgilenmesini fÄ±rsat bilerek, evden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Evden kaÃ§an iki yaÅŸÄ±ndaki bebeÄŸin dÄ±ÅŸarÄ±daki iki Alman kurdu tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Yegorâ€™un evde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden ailenin panik halde dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â Â

Yegor'u, kanlar iÃ§erisinde yeterken bulan aile, minik bebeÄŸin cinsel organlarÄ±nÄ±n ve sol bacaÄŸÄ±ndaki uyluk atardamarÄ±nÄ±n parÃ§alandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi.

5 SAATLÄ°K OPERASYONÂ

AÄŸÄ±r yaralanan Yegor,Â tedavisi iÃ§in askeri helikopterle Dnipro ÅŸehrine sevk edildi.Â HastaneÂ yetkilileri Yegor'un saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â saldÄ±rÄ± sonucunda Yegorâ€™unÂ kan damarlarÄ±nÄ±n, mesanesinin ve baÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±n hasar aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

SaÄŸlÄ±k ekiplerin minik bebeÄŸin organlarÄ±nÄ±n kurtularÄ±lmasÄ± iÃ§in 5 saatlik operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini kaydederek, "Â KÃ¼Ã§Ã¼k YegorÂ yoÄŸun bakÄ±mda durumu kritik.Â YaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor" dedi.

Ã–te yandan, oalyla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Yegor'un ailesininÂ ihmal nedeniyleÂ suÃ§lu bulunmasÄ± halinde 3'er yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.Â