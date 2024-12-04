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2 ton kokaine denizde baskın 500 milyon dolar değerinde

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#Avustralya#Polis#Kokain
2 ton kokaine denizde baskın 500 milyon dolar değerinde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 07:00

Avustralya polisi, ülke tarihinde rekor miktarda kokain ele geçirdi. Kaçakçıların kullandığı balıkçı teknesine baskın yapan polis 2 tondan fazla kokain buldu.

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Yerel bir motosiklet çetesinin uluslararası uyuşturucu kaçakçısı bir örgütle teslimat için anlaştığı yönünde istihbarat alan emniyet güçleri harekete geçti. Açık denizdeki gemiden uyuşturucuları aldığı belirlenen balıkçı teknesini izleyen polisler, ülkenin doğu kıyılarındaki Kgari adası çevresinde bozulan tekneye baskın düzenledi. 2 tonu aşkın ve yaklaşık 500 milyon dolar piyasa değeri olduğu belirlenen rekor miktarda kokaine el koyuldu. Aralarında iki çocuk olmak üzere toplam 13 kişi tutuklandı.

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#Avustralya#Polis#Kokain

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