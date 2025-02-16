2 sefer iptal edildi, tren istasyonunda izdiham çıktı! Hindistan'da 18 ölü

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Asian News International'ın (ANI) haberine göre, başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı.



18 ÖLÜ ONLARCA YARALI, ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK

İzdihamda 18 kişi hayatını kaybederken onlarca insanın da yaralandığı öğrenildi. Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.



AFP haber ajansı hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu duyurdu.



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AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, tren istasyonundaki kalabalık dünyanın en büyük dini toplantısı olarak lanse edilen Maha Kumbh Festivali'ndeki bir törene yetişmeye çalışıyordu.Yetkililer tren istasyonundaki yoğunluğun Cumartesi gününden beri devam ettiğini bildirirken Times of India gazetesine konuşan bir gördü tanığı "1981'den beri burada çalışıyorum, ancak daha önce hiç böyle bir kalabalık görmemiştim" dedi.Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, kazanın nedenlerine ilişkin "üst düzey bir soruşturma" başlatılması talimatı verildiğini açıklarken, Başbakan Narendra Modi, izdihamdan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.Delhi Valisi Vinai Kumar Saxena ise acil durum görevlilerinin bölgeye yönlendirildiğini ve "tüm hastanelerin ilgili acil durumlara yanıt vermeye hazır olduğunu" açıkladı.26 Şubat'ta sona erecek etkinlik daha ilk başladığı hafta başka bir izdiham felaketine sahne olmuştu. Geçtiğimiz ay Ganj, Yamuna ve efsanevi Saraswati nehirlerinin kutsal birleştiği yerde meydana gelen izdihamda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.Etkinliğe sadece ilk iki haftada 148 milyon kişi katılmıştı.

Kumb Mela Festivali veya kısa adıyla Kumb Mela Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen, Hinduizm geleneklerine göre yaşatılan toplumsal bir festivaldir. Dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul edilir. Hintçe Kumb (Kumbh) sürahi, Mela ise adil demektir. Her 12 yılda bir onmilyonlarca Hinduizm dini mensubu toplanarak, kutsal sayılan Ganj Nehri ile Namuna nehirlerinin birleştiği yerde yıkanır.

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Etkinlik, her 3 yılda bir Allahabad, Haridwar, Ujjain ve Nashik kentlerinde dönüşümlü düzenleniyor.Ancak Haridwar, Ujjain ve Nashik kentlerinde "Kumbh Mela" adıyla daha küçük çaplı gerçekleştirilen festival, 12 yılda bir Allahabad kentinde "Maha" yani "büyük festival" adı altında milyonların katılımıyla kutlanıyor.

Bu yılki kutlama, Güneş, Ay ve Jüpiter'in aynı hizaya geldiği 12'nci "Maha" olması açısından Hindular için özel önem taşıyor.

Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" kabul ediliyor. 2001'de 60 milyon kişi, aynı gün Ganj Nehri'ne girmek için Allahabad kentinde bir araya gelerek dünya rekoru kırmıştı.Ayrıca 2021'deki Kovid-19 salgınına rağmen milyonlarca Hindu, Triveni Sangam Nehri'ne girerek yıkanmıştı.