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2 milyonda 1 ihtimal! İkiz kardeşler farklı yıllarda doğdu

#ABD#Doğum#İkiz Kardeşler
2 milyonda 1 ihtimal İkiz kardeşler farklı yıllarda doğdu

ABD’de yeni yıl 2 milyonda 1 görülen bir ikiz doğum vakasıyla başladı. İkiz kardeşler, 15 dakika arayla doğunca dünyaya farklı yıllarda gelmiş oldu. İşte çok konuşulan doğum hikâyesinin detayları...

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ABD’de, doğum yapan annenin ikiz bebeklerinden biri 2021 yılında, diğer bebeği ise 15 dakika gecikmeyle 2022’nin ilk dakikalarında hayata merhaba dedi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Monterey kentinde şaşırtıcı bir doğum gerçekleşti.

Fatima Madrigal ve Robert Trujillo ikiz bebeklerine kavuşmak için yeni yıl gecesi Monterey’deki Natividad Sağlık Merkezine gitti.

Doğuma giren anne Madrigal’in ikiz bebeklerinden biri olan Alfredo Antonio Trujillo 31 Aralık saat 23.45’te doğdu. Fakat, Alfredo’nun ikiz kardeşi Aylin Yolanda Trujillo saat 00.00’dan sonra dünyaya gelerek ailesine ve kardeşine sürpriz yaptı.

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Anne Madrigal bebekleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu benim için çok çılgınca. Onlar ikiz ve farklı doğum günleri var. Çok şaşırdım ve kızımın gece yarısında doğmasına da çok sevindim” ifadelerine yer verirken, ikiz bebeklerini diğer 3 çocuğuyla tanıştırmak için de heyecanlı olduğunu da belirtti.

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2 milyonda 1 ihtimal İkiz kardeşler farklı yıllarda doğdu

Tıp merkezindeki aile doktoru Doktor Ana Abril Arias ise, ikizlerin doğumunu kariyerinin "en unutulmazlarından biri" olarak nitelendirerek, "Bu miniklerin, 2021 ve 2022'de burada güvenli bir şekilde dünyaya gelmelerine yardımcı olmak mutlak bir zevkti. Yeni yıla başlamak için ne harika bir yol" dedi.

Aylin bebeğin 2 kilo 14 gram, ikiz kardeşi Alfredo’nun ise 2 kilo 700 gram doğduğu öğrenildi.

Aylin bebek, merkezin yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeği oldu.

Uzmanlara göre bu doğum 2 milyonda 1 görülecek kadar nadir bir olay.

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