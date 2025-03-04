2 milyon bebeği kurtardı... ‘Altın kollu adam’ hayatını kaybetti

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BBC’nin haberine göre Harrison, 17 Şubat’ta Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki bir huzurevinde uykusunda öldü. Avustralya’da “altın kollu adam” olarak bilinen Harrison’ın kanında Anti-D adı verilen nadir bir antikor bulunuyordu. Bu antikor, hamilelik sırasında bağışıklık sistemi bebeğin kan hücrelerini tehdit olarak algılayarak saldırma riski taşıyan annelere verilen bir ilacın yapımında kullanılmıştı. 18-81 yaşları arasında 63 yıl boyunca her iki haftada bir plazma bağışı yapan Harrison, 2005 yılında dünyanın en çok plazma bağışlayan kişisi olmuş ancak 2022 yılında bu rekoru bir başkası kapmıştı.