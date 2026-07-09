2 milyar yıl sonra bitki yok olacak

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Geliştirilen üç boyutlu iklim modellerine göre, gezegenimizdeki son bitki türü bundan yaklaşık 1.87 milyar yıl sonra yok olacak. Dünya’nın önündeki 2 milyar yıllık süreçte iklimin nasıl değişeceğini inceleyen uzmanlar, bu süreçte Güneş’in yaklaşık yüzde 20 oranında daha parlak hale geleceğini ve bunun da yeryüzündeki bitki örtüsünü ya aşırı sıcaklıkla kavuracağını ya da karbondioksit kıtlığıyla boğacağını öngörüyor. Gezegendeki yüzde 80’i oluşturan bitkilerin ömrü, atmosferdeki karbondioksit oranının ve sıcaklığın ne şekilde değişeceğine bağlı olarak şekillenecek. Öte yandan uzmanlar, gelecekte yaşanabilecek bitki evriminin ya da gelişmiş insan teknolojilerinin bu süreyi uzatabileceğini belirtiyor. Bitkilerin değişen iklime uyum sağlayarak daha yüksek rakımlara yayılabileceği veya güneş ışınlarını yansıtan yapay mühendislik yöntemleriyle ömürlerinin uzayacağı ihtimaller arasında yer alıyor.