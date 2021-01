2 milyar dolarlık boşanma

2014 yılında evlenen ABD’li ünlü rap’çi ve müzik prodüktörü Kanye West (43) ile televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın (40) birlikteliklerinin fiilen bittiği iddia edildi. İkilinin arasında bir boşanma davası henüz açılmamış olsa da evlerini aylar önce ayırdılar. Kanye West’in Wyoming’deki çiftliğinde, Kardashian’ın ise Los Angeles’ta dört çocuğuyla birlikte kaldığı konuşuluyor. Kardashian’ın, Christina Aguliera ve Angelina Jolie gibi isimlerle çalışan ABD sosyetesinin ünlü boşanma avukatı Laura Wesser’le boşanma süreci için anlaştığı da gelen haberler arasında.

IRKÇI SUÇLAMASI

İkilinin arası geçtiğimiz yıl özellikle Kanye West’in ABD başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladığı dönemde bozulmuştu. West, o dönemde iki yıldır Kardashian’dan boşanmaya çalıştığını söylemiş, Kardashian ve annesi Kris Jenner’ı ırkçılıkla suçlamıştı. Kardashian, bu açıklamanın ardından eşinin bipolar bozukluğu olduğunu ve anlayışla karşılanması gerektiğini söyleyerek West’in arkasında durmuştu. Çift bu olaylardan sonra sosyal medyada bir arada oldukları yönünde paylaşımlar yapsa da gerçekte çok az beraber vakit geçirdikleri iddia ediliyor.

BÜYÜK SERVET NASIL PAYLAŞILACAK

İkilinin boşanması halinde paylaşılması gereken varlıkların toplamı 2.2 milyar dolar (16.2 milyar TL) değerinde. Geçtiğimiz 20 yılın en çok satan müzisyenlerinden olan Kanye West’in 1.3 milyar dolar, çeşitli şirketleri bulunan ve ayrıca 14 sezon yayınlanan Keeping Up With The Kardashians televizyon şovundan büyük gelir elde eden Kardashian’ın ise 900 milyon dolarlık şahsi serveti bulunuyor. Ayrıca 198 milyondan fazla takipçisi olan Kim Kardashian’ın tek bir Instagram gönderisinden 1 milyon dolar gelir elde ettiği biliniyor.