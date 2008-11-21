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2 metrelik eş pes etti

2 metrelik eş pes etti

Müthiş bir serveti, 2 yetişkin kızı ve 2 metre boyunda eşi var. Ama 24 yıllık bu eş artık pes etti.

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F1'in bir numaralı çifti

Dünyanın en zengin adamlarından biri sayılıyor. 3.6 milyar dolarlık bir serveti var. Üstelik birçokların imrenerek baktıkları bir işin başında. F1'in patronu Bernie Ecclestone, "Her şeye sahip adam" olarak da tarif ediliyor. Çünkü Formula 1'in patronu olmasının ve servetinin yanısıra 24 yıldır yürüttüğü bir evliliği ve bu evlilikten artık yetişkin olan 2 kızı var.

İşte böylesine dört dörtlük sayılan F1 patronu, şu günlerde hayatının darbesini, hem de hiç beklemediği bir anda aldı.

Aralarında 28 yıllık yaş farkı olmasına rağmen 24 yıldır evli olduğu eşi, Ecclestone'a boşanma davası açtı. 

F1 PATRONUNUN SERVETİNİN YARISI GİDEBİLİR

Grand Prix yarışları için Brezilya'da bulunduğu sırada 24 yıllık "yuvasını" terk eden Slavica Ecclestone, Avrupa'nın en korkulan boşanma avukatlarından biri olan Liz Vernon'ı tuttu. Liz Vernon, eski Arsenal oyuncusu Ray Parlour'ın eşinin de avukatıydı ve ünlü fotbolcunun servetinin üçte birini almayı başarmıştı.

İngiliz mahkemesinde açılan davayla ilgili uzmanlar ve medya, Slavica Eccleston'ın elinde çok güçlü donelerin bulunduğunu ve bu avukatla, F1 patronunun servetinin yarısını alabileceği görüşünde.

YAŞ VE BOY FARKI

Bugün 50 yaşında olan, 2 metre boyundaki eski Armani modeli Hırvat asıllı Slavica, 1982 yılında İtalya Grand Prix'i sırasında, 1.62 boyunda olan Bernie Ecclestone ile tanıştıktan iki yıl sonra evlendiler. 28 yıllık yaş farkına rağmen bugünlere kadar süren evlilikleri sırasında şimdi 24 ve 12 yaşlarında olan iki kızları oldu.

SERVETE RAĞMEN EV TEMİZLİĞİNİ KENDİSİ YAPIYORDU

Müthiş bir zenginliğe rağmen ev temizliğini bile kendisi yapan Slavica'nın tek şikayeti, eşinin son yıllarda evi ve ailesiyle ilgilenmemesi, sürekli seyahatte olması. Bu gerekçeyle boşanma davası açan Slavica Ecclestone'ın davayı kazanmasına ve şimdiye kadar en yüksek tazminatı almasına kesin gözüyle bakılıyor.  

Basketbol starı Michael Jourdan, geçen yıl boşanma davası sonucunda eşi Juanita'ya 113 milyon dolar tazminat ödemişti.

Hether Milles, eşi Paul McCartney'den bu yıl boşanırken, 36 milyon dolar aldı.

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